Disputa entre ex-amigos e recorde no Guinness: Paredões mais votados do BBB

Os fãs do BBB (Globo) tendem a ser muito engajados, votando assiduamente em quem querem ver fora da casa. A seguir, relembre os paredões históricos que aconteceram.

Paredão dos Paredões

Prior, Manu e Mari disputaram o décimo Paredão do BBB 20 Imagem: Reprodução/TV Globo

O BBB 20 fez história e se consagrou como uma das edições com vários marcos. Um deles foi o Paredão disputado por Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez.

A berlinda, que ficou conhecida como "Paredão dos Paredões" e eliminou Prior, teve mais de 1,5 bilhão de votos. Batendo recorde nacional e internacional, entrou para Guinness World Records como a maior votação de um programa de TV.

Vitória da 'padaria'

Arthur Aguiar é o vencedor do BBB 22 Imagem: Reprodução/Globo

A final do BBB 22, que coroou Arthur Aguiar, também foi um marco do reality. A votação somou 751,3 milhões de votos e ficou em segundo lugar no ranking.

Os fãs do cantor o defendiam ferreamente nas redes sociais. Os mais fervorosos apelidaram o famoso de pão e formaram a "padaria" — grupo de pessoas que o apoiava no programa.

Disputa entre ex-aliados

BBB 21: Juliette, Sarah e Rodolffo se enfrentaram no nono Paredão da edição Imagem: Reprodução/Globoplay

O Paredão entre Juliette, Sarah e Rodolffo foi um dos mais disputados do BBB 21. O trio passou por altos e baixos, indo de alianças e amizades a grandes desentendimentos.

A berlinda superou o número de votos da própria final da edição. Com mais de 654 milhões de votos, Sarah se despediu do programa.

Vitória dos 'cactos'

Juliette venceu o BBB 21 Imagem: Reprodução/Globo

A vitória de Juliette no BBB 21 não ficou de fora do ranking de Paredões mais votados. Com cerca de 633,2 milhões de votos, a "rainha dos cactos" venceu a disputa milionária.

Até hoje, o discurso de Tiago Leifert é lembrado. Por muitos fãs, foi tido como um dos mais emocionantes da história do Big Brother Brasil.

'Briga' de Camarote

BBB 21: Carla, Fiuk e Rodolffo no Paredão Imagem: Reproducão/Globo

O Paredão entre Carla Diaz, Fiuk e Rodolffo foi outro que se destacou na votação. A disputa entre famosos rendeu a eliminação da atriz com mais de 535 milhões de votos.