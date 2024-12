Deborah Secco posa de biquíni fio-dental em praia do Ceará

Deborah Secco, 45, apareceu de biquíni para dar bom dia aos seus seguidores na manhã desta segunda (23).

O que aconteceu

A atriz, que curte férias no Ceará, apareceu de biquíni fio-dental preto, óculos de sol e uma faixa no cabelo combinando. "Bom dia. Um paraíso."

Nas imagens, Deborah Secco aparece deitada na areia da praia, além de relaxando em uma rede de frente para o mar. Ela também mostrou um pouco da pousada que fica em frente ao mar.

Deborah Secco posa no Ceará Imagem: Reprodução/Instagram

Recentemente, a atriz lançou uma marca de biquínis e sempre aparece com um modelo diferente. No início do mês, ela apareceu com um modelo cheio de recortes e transparências.