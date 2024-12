Modelo brasileira está grávida do primeiro filho com Vincent Cassel

Narah Baptista, 28, compartilhou com os seus seguidores que está grávida do seu primeiro filho com o ator francês Vincent Cassel, 57.

O que aconteceu

A modelo brasileira publicou fotos em que mostra a barriguinha de grávida. "Mainha te espera…Ps.: fotos tiradas pela voinha."

Em outras imagens, Narah aparece se refrescando à beira da piscina. O casal espera o primeiro filho.

Narah e Vincent assumiram o relacionamento em 2022. Os dois já foram vistos várias vezes pelas praias do Rio de Janeiro.

Conhecido por sua atuação em "Cisne Negro", "Weestworld" e "Inimigo Público", Vincent Cassel já é pai de Deva Cassel, 20, Léonie, 14, frutos de seu relacionamento com a atriz Monica Bellucci e de Amazonie, 5, do casamento com a modelo Tina Kunakey.