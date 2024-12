De atriz pornô a dona de casa: os perfis que 'bombaram' no OnlyFans em 2024

O site oficial da plataforma OnlyFinder selecionou os perfis que mais fizeram sucesso no OnlyFans em 2024.

Bryce Adams

Modelo soma mais de 8 milhões de curtidas na plataforma. Ela publica conteúdos sobre rotina e exercícios físicos, além de detalhes de seu relacionamento aberto.

Mags.IRL

Maggie McGehee é uma cosplayer estadunidense. Após viralizar caracterizada de Spider Gwen, ela acumulou mais de 7 milhões de curtidas na plataforma com fantasias de diferentes personagens antes de desativar o perfil.

Ginny Potter

Produtora de conteúdo estadunidense tem mais de 5 milhões de curtidas no OnlyFans e não cobra dos assinantes. Ela criou uma segunda conta, com mensalidade de US$ 15 (R$ 90), para divulgar conteúdos gravados no período de sua gravidez.

Lilianaheartsss

Liliana Garcia acumula mais de 5 milhões de curtidas. Ela cobra US$ 10 (R$ 60) mensais, mas oferece um período gratuito de 30 dias para quem faz a assinatura.

Peyton Kinsly

Durante o ano, a alemã somou mais de 5 milhões de curtidas. A influencer também tem um canal no YouTube para divulgar vídeos sobre dicas de moda, cosplay e ioga.

Jessica Nigri

A modelo e influencer estadunidense tem mais de 1 milhão de seguidores no YouTube. Com mais de 4 milhões de curtidas no OnlyFans, ela costuma divulgar fotos e vídeos mais explícitos de seus cosplays e não faz cobrança de assinatura.

Peach Jars

Destaque entre streamers da Twitch, ela conta com mais de 4 milhões de curtidas no OnlyFans. Não cobra assinaturas, mas aceita gorjetas em troca de fotos exclusivas.

Natalie Monroe

Atriz de filmes pornôs possui mais de 4 milhões de curtidas no OnlyFans. Ela cobra US$ 49 (R$ 295) mensais para fornecer conteúdos de sexo explícito aos assinantes.

Suicide Girls

Comunidade mantém perfil ativo no OnlyFans para questionar padrões de beleza. Com fotos de diferentes modelos, alcançou mais de 4 milhões de curtidas na plataforma em 2024.

Shay Lust

Dona de casa estadunidense ficou conhecida por produzir conteúdo adulto na plataforma. Ela atingiu a marca de 3 milhões de curtidas durante o ano.

A lista dos perfis que se destacaram no ano também foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Valinor.