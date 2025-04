Fora do BBB, Daniele manda recado para Diogo Almeida e pede respeito

Daniele Hypolito reagiu a um vídeo de Diogo Almeida no BBB 25 (Globo) e pediu respeito.

O que aconteceu

A ginasta gravou um recado para Diogo após assistir cenas que rolaram no reality show. "Gente, agora eu vou para o último confessionário. Diogo, quando você for falar de uma mulher, principalmente quando você estava com a sua mãe em casa, muito cuidado e respeito, principalmente porque essa mulher de quem você falou é casada - e muito bem casada", disse Daniele.

Ontem, a atleta participou do Bate-Papo BBB quando foi eliminada e viu um vídeo de Diogo a olhando pela Central do Líder. O ator, que estava acompanhado de João Gabriel, João Pedro, Gabriel, Maike e Vilma, acionou a central para ver a casa. Diogo, assim como os outros participantes, se mostrou impressionado com a qualidade das imagens até mesmo no escuro.

A ginasta trocava de roupa no momento em que era observada pelos participantes que assistiam a central. Diogo, então, comentou: "Dá pra ver coisa pra 'caraca'! Olha a Dani fazendo striptease...".

