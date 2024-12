Mais de 1.500 horas de punição! Veja todas as infrações de A Fazenda 16

Em A Fazenda 16 (Record), não faltou criatividade da produção ao punir os peões. Nos quase cem dias de programa, os participantes repetidas vezes violaram as mesmas regras do manual, o que fez com que ficassem sem itens básicos, como água quente, café, ovos e até sal.

A primeira punição da 16ª temporada começou com Sacha e Fernanda, que vestiram roupas pessoais debaixo do uniforme da baia. Quando a infração foi percebida, a criadora de conteúdo adulto voltou para a sede para devolver as peças, gerando uma penalidade dupla.

Sacha foi o peão que mais somou infrações na temporada, sendo responsável por cinco, seguido de Flor, que cometeu quatro. Os dois também foram os responsáveis pelas punições mais longas do programa (168 horas cada um). A regra violada mais vezes foi o uso do banheiro e da pia da sede por um peão que estava na baia, o que aconteceu sete vezes.

Infrações da temporada

6 horas sem água quente: Fernanda e Sacha vestiram peças pessoais por baixo do uniforme xadrez, o que vai contra as regras do manual da baia. Ao notarem o erro, a peoa voltou para a sede para devolver as roupas, cometendo um segundo erro.

Fernanda e Sacha vestiram peças pessoais por baixo do uniforme xadrez, o que vai contra as regras do manual da baia. Ao notarem o erro, a peoa voltou para a sede para devolver as roupas, cometendo um segundo erro. 8 horas sem água quente: Zaac e Fernanda se esqueceram de colocar a galocha ao descer para a área dos animais durante o trato.

Zaac e Fernanda se esqueceram de colocar a galocha ao descer para a área dos animais durante o trato. 24 horas sem academia: Zaac se atrapalhou com o microfone ao se arrumar para a festa, o que causou uma penalidade.

Zaac se atrapalhou com o microfone ao se arrumar para a festa, o que causou uma penalidade. 12 horas sem gás: Responsável pelo trato das ovelhas, Gui, que estava dormindo, não desceu a tempo dos três sinais sonoros que indicam o início da tarefa.

Responsável pelo trato das ovelhas, Gui, que estava dormindo, não desceu a tempo dos três sinais sonoros que indicam o início da tarefa. 48 horas sem café: Raquel Brito esqueceu que estava com sua garrafa em mãos e foi para a área dos animais, o que é proibido pelo manual.

Raquel Brito esqueceu que estava com sua garrafa em mãos e foi para a área dos animais, o que é proibido pelo manual. 12 horas sem água quente: Larissa não lembrou que, por estar na baia, não poderia usar o banheiro da sede.

Larissa não lembrou que, por estar na baia, não poderia usar o banheiro da sede. 12 horas sem piscina e ofurô: Responsável pela tarefa de recolher o lixo, Julia desceu para a área dos animais sem galocha, o que é obrigatório para todos os peões com tarefas.

Responsável pela tarefa de recolher o lixo, Julia desceu para a área dos animais sem galocha, o que é obrigatório para todos os peões com tarefas. 24 horas sem água encanada: Irritado com uma confusão, Zé Love decidiu cometer uma punição propositalmente, tirando o microfone e falando sem o aparelho.

Irritado com uma confusão, Zé Love decidiu cometer uma punição propositalmente, tirando o microfone e falando sem o aparelho. 48 horas sem academia: Por descuido, Sacha levou a garrafa de água para a área dos animais.

Por descuido, Sacha levou a garrafa de água para a área dos animais. 48 horas sem piscina e ofurô: Flor deu início a uma sequência de punições quando desceu para o espaço dos animais sem galochas.

Flor deu início a uma sequência de punições quando desceu para o espaço dos animais sem galochas. 24 horas sem piscina e ofurô: Sacha se esqueceu da punição de Flor e deu um mergulho na piscina, aumentando ainda mais o tempo de restrição.

Sacha se esqueceu da punição de Flor e deu um mergulho na piscina, aumentando ainda mais o tempo de restrição. 36 horas sem água quente: Desta vez, Flor levou sua garrafa de água para o curral.

Desta vez, Flor levou sua garrafa de água para o curral. 72 horas sem ovos : Antes de acabar a punição da apresentadora, Suelen repetiu o mesmo erro.

: Antes de acabar a punição da apresentadora, Suelen repetiu o mesmo erro. 24 horas sem água encanada: Sem aprender a lição das colegas, Luana repetiu a penalidade e ainda encheu a garrafa no local.

Sem aprender a lição das colegas, Luana repetiu a penalidade e ainda encheu a garrafa no local. 48 horas sem água encanada: Alcoolizados após a festa, os peões conversavam e se divertiam durante a madrugada. Gizelly não percebeu que usou o microfone de forma errada e a brincadeira acabou em punição.

Alcoolizados após a festa, os peões conversavam e se divertiam durante a madrugada. Gizelly não percebeu que usou o microfone de forma errada e a brincadeira acabou em punição. 72 horas sem gás: A garrafa de água passou despercebida nas mãos de Yuri enquanto ele, fazendeiro, estava na área dos animais.

A garrafa de água passou despercebida nas mãos de Yuri enquanto ele, fazendeiro, estava na área dos animais. 48 horas sem água quente, piscina e ofurô: Zé Love e Vanessa cometeram erros distintos e a casa levou uma punição dobrada. Ele levou a garrafa para o local errado, e ela cometeu uma infração de maneira proposital, cobrindo o microfone para contar uma história para Babi.

Zé Love e Vanessa cometeram erros distintos e a casa levou uma punição dobrada. Ele levou a garrafa para o local errado, e ela cometeu uma infração de maneira proposital, cobrindo o microfone para contar uma história para Babi. 72 horas sem ovos e café: Em um bate-boca com o grupinho, Luana causou uma punição intencionalmente, usando a pia e o banheiro da sede enquanto estava na baia. "Ou vai me respeitar, ou vai ser assim o tempo todo", declarou a peoa.

Em um bate-boca com o grupinho, Luana causou uma punição intencionalmente, usando a pia e o banheiro da sede enquanto estava na baia. "Ou vai me respeitar, ou vai ser assim o tempo todo", declarou a peoa. 24 horas sem água encanada: Gizelly, que estava na baia, usou o reservado da sede. Os peões não sabiam quem tinha cometido a infração, até Luana lembrar que viu Gizelly saindo do banheiro.

Gizelly, que estava na baia, usou o reservado da sede. Os peões não sabiam quem tinha cometido a infração, até Luana lembrar que viu Gizelly saindo do banheiro. 48 horas sem gás: Destinado para o trato da vaca, Sidney não ouviu os três sinais sonoros enquanto dormia.

Destinado para o trato da vaca, Sidney não ouviu os três sinais sonoros enquanto dormia. 48 horas sem piscina e ofurô: Flor e Flora fofocavam enquanto a apresentadora realizava o cuidado das aves. Distraída, ela perdeu a noção do tempo e deixou o lago transbordar. Erros nos tratos dos animais também são passíveis de castigo.

Flor e Flora fofocavam enquanto a apresentadora realizava o cuidado das aves. Distraída, ela perdeu a noção do tempo e deixou o lago transbordar. Erros nos tratos dos animais também são passíveis de castigo. 48 horas sem água quente: Contrariada por ser responsável pelo lixo sob a gestão de Sacha, Gizelly se esqueceu de calçar as galochas durante a tarefa.

Contrariada por ser responsável pelo lixo sob a gestão de Sacha, Gizelly se esqueceu de calçar as galochas durante a tarefa. 168 horas sem café e leite condensado: Na baia, Flor se esqueceu e usou o banheiro da sede. Em sua quarta punição, a apresentadora teve o castigo mais longo da temporada, deixando os colegas sem os itens por uma semana.

Na baia, Flor se esqueceu e usou o banheiro da sede. Em sua quarta punição, a apresentadora teve o castigo mais longo da temporada, deixando os colegas sem os itens por uma semana. 48 horas sem piscina e ofurô: Vanessa, na baia, usou a pia do banheiro da sede, repetindo a frequente infração.

Vanessa, na baia, usou a pia do banheiro da sede, repetindo a frequente infração. 48 horas sem água encanada: Fernando, que estava na baia, entrou no reservado da sede. Mesmo percebendo o erro e saindo sem usá-lo, o castigo veio.

Fernando, que estava na baia, entrou no reservado da sede. Mesmo percebendo o erro e saindo sem usá-lo, o castigo veio. 48 horas sem gás: Sem aprenderem a lição, Sacha repetiu pela quarta vez a penalidade da baia. Ele tentou contornar as regras usando a água da garrafa na pia, mas foi punido.

Sem aprenderem a lição, Sacha repetiu pela quarta vez a penalidade da baia. Ele tentou contornar as regras usando a água da garrafa na pia, mas foi punido. 96 horas sem ovos: Pela quinta vez consecutiva, o castigo da baia veio com Albert lavando as mãos na pia da cozinha para começar o preparo do almoço.

Pela quinta vez consecutiva, o castigo da baia veio com Albert lavando as mãos na pia da cozinha para começar o preparo do almoço. 48 horas sem água quente: Vanessa desceu para a área dos animais sem galochas.

Vanessa desceu para a área dos animais sem galochas. 48 horas sem academia: Na baia, Albert usou o banheiro e a pia da sede.

Na baia, Albert usou o banheiro e a pia da sede. 168 horas sem café: Sacha não desceu a tempo dos três sinais sonoros para começar o trato da vaca.

Sacha não desceu a tempo dos três sinais sonoros para começar o trato da vaca. 94 horas sem sal e azeitonas: Luana desceu para realizar o trato dos animais levando sua garrafa de água.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: o que você achou da vitória de Sacha? Resultado parcial Total de 3103 votos 53,37% Gostei, ele mereceu! 2,16% Não gostei, preferia Gui ou Yuri 42,18% Não gostei, preferia o Sidney 2,29% Tanto faz, não gostava de nenhum da final Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3103 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso