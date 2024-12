Lucas Selfie rebate Larissa após desabafo por áudio exposto: 'Chatice'

Lucas Selfie, 30, rebateu Larissa Tomásia, 28, após a ex-peoa se queixar de críticas que vem sofrendo por suas atitudes com Sacha Bali em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Selfie respondeu um desabafo de Larissa, no qual ela apareceu chorando por um áudio exposto na Cabine de Descompressão em que dizia estar "esperando" Sacha. "Que chatice, hein? Que assunto chato! Mas só para fechar de vez: primeiro de tudo eu acho desproporcional a quantidade de 'hate' [ódio] que a Larissa toma com esse assunto. (...) Sobre essa história do áudio, ela cortou uma parte do print [da nossa conversa], que eu acho que importante, que foram duas ligações que ela me fez durante a Cabine".

Ele contou que recebeu ligações de Larissa enquanto entrevistava Sacha ao vivo. "Vamos ser bem honestos. Vocês que acompanham cobertura de reality show sabem como funcionam. Vocês já viram em milhares de podcasts, lives, que, muitas vezes, a gente está fazendo um programa para a internet. As pessoas ligam, aí botam chamada de vídeo, bota aqui, bota microfone e tudo o mais. Ela estava assistindo a Cabine e liga para o apresentador. O que você raciocina? A pessoa quer falar, ela está sendo citada".

O apresentador, então, detalhou como teria sido a conversa com Larissa. "Ela me mandou esse recado. Eu não sou pombo-correio. Se ela me mandou, na minha cabeça, isso era pauta. Ela mandou a mensagem: 'Fala para o Sacha que eu quero conversar com ele no hotel'. Eu falei: 'Vou mostrar. Manda um áudio'".

Selfie continuou defendendo seu ponto de vista. "Larissa viveu os dois maiores reality shows do Brasil, foi uma pessoa que conseguiu fazer a trajetória dela no Big Brother virar outra coisa. É muito esperta, muito ligeira, trabalha muito bem, carismática. Eu acho ela muito boa. Fico até com um pouco de pena de ela ser levada tão a sério nessa história de A Fazenda. Mas quando ela manda o áudio, eu, ao vivo, na Cabine. Falei: 'Pô, ela está mandando áudio, vou registrar, porque isso é conteúdo'. Mostrei o áudio. Todo mundo riu, ele [Sacha]: 'Ah, legal, vamos conversar'. E acabou".

Ele apontou, porém, que páginas de fofoca publicaram apenas um trecho do áudio, mas que isso está fora de seu alcance. "Muita gente não sabia que a live tinha sido gravada na última quinta-feira. Então, no último Selfie Service, eu falei: 'Hoje tem a live, tem muita coisa', e fui dando spoilers para pessoas terem vontade de assistir. E ainda falei: 'Teve papo entre Sacha e Larissa, ela mandou um áudio e vocês vão descobrir o que ele falou'. Foi tudo muito leve, em nenhum momento ele tirou onda da cara dela. E aí eu mostrei o áudio e as páginas pegaram".

O apresentador frisou que esse tipo de acontecimento é esperado. "Eu não culpo as páginas, porque a gente sabe como funciona. Todo mundo marmanjo, com mais de 30 anos na cara, trabalha com internet e sabe como funciona. Não dá para cobrar 'as páginas não pegaram o começo em que eu falei...'. É isso, é assim que funciona. Ela sabe, eu sei, todo mundo sabe. Pegaram esse trecho que parece que eu mostrei o áudio só no Selfie Service - e não, era spoiler da live. E aí, a partir disso, começou um hate na menina gigante. E acho que ela não esperava esse hate desproporcional e deu um desespero".

Foi então que Selfie teria recebido uma nova mensagem de Larissa, segundo ele. "Ela me mandou uma mensagem chateada, e eu falei: 'Pô, desculpa, não sabia que ia tomar essa proporção'. Só que, desculpa, gente, eu fiz a Cabine com ela, a gente falou desse assunto. Depois ela até falou que todas as plaquinhas eram relacionadas aos vídeos que eu mostrei da primeira semana e que não era assim".

Ele afirmou que, se a ex-peoa não quisesse exposição, poderia ter conversado a sós com Sacha. "Se você tem algo para falar para o cara, você já sabe que vai todo mundo para o hotel, você vai mandar mensagem para o apresentador da Cabine, ligar ao vivo para ele passar um recado?(...) Se você liga [durante o programa], você sabe que isso vai ser um conteúdo. Ainda falei: 'Vou mostrar'. Então não estou entendendo qual a gravidade desse assunto. Fica muito difícil assimilar como uma pessoa que é tão malandra, que vive disso, que fez uma construção brilhante na saída do Big Brother, que foi uma pessoa muito boa na Fazenda, está nessa de levar tão a sério, de ligar tanto para a opinião dos outros".

Por fim, Selfie pediu para não ser responsabilizado pelas críticas sofridas pela ex-peoa. "Desculpa, Larissa, eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Acho uma pena tudo o que está acontecendo. 'Ship' [fã de casais] em reality show é uma coisa maluca. Só que se você sabe desse hate, se você sabe do que aconteceu, para quê 'cavucar' essa história? Para quê me mandar uma mensagem? Para quê ligar, querer falar na Cabine? Vai lá pro hotel, quietinha, fala: 'oi, quero conversar com você' e acabou. Então me tirem dessa história, porque ninguém aqui é criança. Vocês sabem que ninguém aqui é inocente".

