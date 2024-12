Kalimann, Góes e mais: Todos os famosos que se envolveram em A Fazenda 16

Nesta temporada de A Fazenda 16 (Record), muitos famosos foram envolvidos no jogo. Alguns foram alvo de comentários dos competidores e outros saíram em defesa de amigos confinados. Confira uma lista de celebridades que, de alguma forma, estiveram relacionadas ao reality rural.

Rafa Kalimann

Na rivalidade entre Sacha Bali e Gizelly, Rafa foi citada em um bate-boca. A advogada argumentou que o rival havia contado que foi aconselhado por Rafa Kalimann, Renato Goés, Allan Souza Lima e outros amigos a não ir para o reality rural. "Por quê? Porque todos conhecem a índole do amigo, né?", disse Gizelly.

Com a citação de Rafa dentro da casa, alguns usuários cobraram a ex-BBB de um posicionamento. "Tenho nada a ver com esse conflito não, tá? To tão perdida quanto vocês (...) Isso realmente aconteceu mas não tem nenhuma relação com o que a Gizelly tá insinuando. Espero que ela não me cite nessa história mais. Me tirem dessa pelo amor de Deus, galera, to de boa aqui", escreveu a apresentadora em seu perfil no X.

Ao ser eliminada, em uma entrevista para o videocast de Cairo Jardim, Gizelly falou o que achava do posicionamento da colega de BBB: "Inclusive, assim, achei leviana a fala que a Rafa teve sobre mim.

Ela me conhece muito bem e sabe do meu coração, ela sabe a pessoa e a mulher que eu sou. O Sacha não parava de falar dela pra mim e, nas festas, eu fazia [mostrando um sorriso amarelo]. Porque eu não queria falar da Rafa, eu sei que ela é uma pessoa que tá em outro momento, não quer ser exposta, e as coisas que eu tenho para falar dela são só coisas boas. (...) Porque eu não quero levar nomes de pessoas aqui de fora, ainda mais pessoas que não gostam de ser expostas, que têm uma vida mais restrita e reservada. Eu não falo com ela, sei lá, há dois anos. Depois a Júlia falou para ela 'olha, Rafa, a Gizelly só respondeu uma coisa que ele falou'.

Renato Góes

Renatinho, como Sacha chama o amigo íntimo, foi tópico frequente no confinamento. Ao falar sobre suas dificuldades financeiras, Bali comentou que desejava aposentar sua mãe e que não sabia onde moraria após o programa.

Com as rivalidades do jogo, Gizelly apontou que adversário falava sobre problemas financeiros, mas ostentava um guarda-roupa de luxo, com grifes como Burberry e Prada. O ator se defendeu dizendo que suas peças eram emprestadas por Góes. O ator global usou seu perfil no X para confirmar a defesa do amigo: "Ele ganhou algumas roupas de uma marca do Rio em parceria com nosso amigo Felipe Roque. Todas as outras são minhas, inclusive os calçados."

Em outro momento, após alguns comentários de peões que sugeriram atos violentos contra o ator de "Os Mutantes", como "cortar" e "jogar um peso de 15kg na cabeça", Renato usou suas redes sociais para apoiar o amigo: "Como assim, gente? Isso não é crime?", escreveu.

Além do marido de Thaila Ayala, outros artistas amigos de Sacha se pronunciaram sobre o caso. Alejandro Claveaux, Priscila Assum, Paloma Bernardi, Aline Fanju, Bernardo Mesquita, Fábio Beltrão, Murilo Sampaio e outros repudiaram os ataques ao colega no reality rural.

Bárbara Borges

A vencedora de A Fazenda 14 se mostrou empática com Sacha Bali. Também sobre os comentários de violência de alguns competidores contra o ator, a campeã disse: "Eu vivi essa loucura também e sinto repulsa assistindo a toda essa situação deplorável em cima do Sacha! Fico daqui mandando muita energia boa, vibração positiva para ele se manter firme e focado no propósito dele."



Davi Brito

Com a entrada de Raquel Brito, sua irmã, Davi fez algumas falas sobre o jogo em suas redes sociais. No início do game, o vencedor do BBB 24 pediu para que seus seguidores votassem na enquete UOL que avaliava qual era o peão preferido do público para ser o campeão do programa.

Após algumas semanas, Davi analisou em seus stories a estratégia de sua irmã comparando com a sua no Big Brother: "Eu passei por isso no BBB. Agora, a história se repete em A Fazenda."

Agora é hora de a minha irmã parar um pouco e pensar, porque já saiu um do grupo dela [se referindo à Larissa]. É hora de se alertar para recalcular a rota do jogo, analisar onde está errado. Procurar fazer um jogo mais sensato. Ainda dá tempo. Não pode se deixar levar por amizade.

Lucas Buda

Buda foi muitas vezes citado dentro da casa com a entrada de sua ex-esposa no reality, Camila. Ela contou diferentes histórias sobre seu relacionamento, inclusive ter passado por várias traições, o que gerou revolta de alguns participantes. Fora do confinamento, o público pediu repetidas vezes que ele se posicionasse sobre as falas da ex-professora.

A princípio, o capoeirista explicou que não queria julgar as atitudes da ex, pois não desejava engajar suas redes sociais com comentários pessoais. "Tudo o que conquistei foi fruto de muito trabalho e luta. Eu quero crescer nas redes sociais, sim, óbvio, todo mundo quer crescer. Mas quero fazer isso através do meu mérito e esforço", disse em um vídeo.

Quando os peões dispararam falas ácidas sobre o influencer, debochando de seu peso e seu apelido, Lucas fez um vídeo reagindo ao momento. "Elas começam a brincar com o meu apelido de Buda... A Camila fala que sou gordinho. A Luana perguntou se estou me achando. Gente, a pessoa gorda pode ser bonita também. Essa associação de gordo a feio já está ultrapassada. Luana, melhore", avaliou em um trecho.

Eu perdi o reality e foi por consequência das atitudes que tomei lá dentro. O problema é acharem que minha história se resume a três meses. É lamentável. É um incentivo ao cancelamento. Ainda mais vindo de pessoas públicas que conhecem muito bem como funciona a internet.

Neymar pai

Apesar de Neymar da Silva, pai do jogador Neymar, não se pronunciar sobre o caso, o empresário teve o nome envolvido no jogo por uma decisão judicial. De acordo com a Justiça, os eventuais ganhos que Zé Love recebesse no programa deveriam ser destinados para pagar alguns empréstimos que ele contraiu com o pai do futebolista.

Segundo o colunista do UOL Diego Costa, a dívida de oito anos estava acumulada no valor de R$ 1.631.901,93. Apesar da decisão da Justiça, Zé Love foi o 6º eliminado do reality.

