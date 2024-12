Cancelamentos de Gusttavo Lima e Matheus & Kauan frustram fãs no VillaMix

Duas das atrações sertanejas mais aguardadas do VillaMix Festival cancelaram suas apresentações em cima da hora neste sábado (21). Uma delas, o sertanejo Gusttavo Lima, teve um "desconforto intestinal" e acabou hospitalizado.

O que aconteceu

Por volta das 17h, Matheus & Kauan anunciaram que não se apresentariam mais no festival. Naquele momento, Veigh ainda estava no palco, e a dupla sertaneja deveria ser a próxima a entrar.

Sem grandes esclarecimentos para o público, aqueles que foram prestigiar os sertanejos tiveram que descobrir a notícia pelas redes sociais. "Vi o anúncio pelo Instagram. Fiquei decepcionado, não entendi se foi acordado alguma coisa. Realmente fiquei sem entender [o que aconteceu]", contou Rogério, 26, para Toca.

Natural de Minas Gerais, mas morando em São Paulo, o rapaz decidiu focar nos outros artistas que se apresentam no festival. "O Vintage para mim foi o auge, mas vim pelo Gusttavo Lima também", afirmou.

Apesar da expectativa do mineiro, depois de muito atraso, por volta das 22h, a apresentadora Lívia Andrade subiu ao palco para anunciar que o Embaixador não faria seu show. Em nota compartilhada no Instagram do artista, sua equipe alegou problemas de saúde.

"Gusttavo chegou no Brasil na manhã de hoje, exclusivamente, para realização do show no evento. Por volta das 14h, ele teve um desconforto gastrointestinal e foi medicado, mas no final da tarde necessitou ser encaminhado para um hospital para mais cuidados", informou a nota. Gusttavo Lima segue internado.

Comunicado de Gusttavo Lima que explica cancelamento do show no VillaMix Festival Imagem: Reprodução

Para suprir o cancelamento de Matheus & Kauan e o atraso do Embaixador —antes de seu cancelamento— o evento fez com que Thiago & Samuel retornassem ao palco. A dupla sertaneja tinha sido a primeira atração do festival.

Frustração generalizada

Diante dos cancelamentos, Márcio, 47, e Paula, 37, decidiram ir embora do evento. O casal havia comprado o ingresso apenas para ver Gusttavo Lima.

"Recebemos a notícia de que a médica dele falou que ele está com algum problema. Eu acho que ele é um maloqueiro, que não quis fazer o show", se revoltou Márcio, em conversa com Toca.

Além de reclamarem da presença de Vintage Culture "em um evento sertanejo", o casal garantiu que nunca mais irá em um show do Embaixador. "Enfrentamos chuva o dia inteiro, meu pé está todo molhado. De verdade, estou triste com esse cara. Gastamos R$ 2.600", desabafou o homem.

Bárbara, 27, e Paulo, 28, saíram de Curitiba, no Paraná, apenas para aproveitarem o evento. Os dois tinham a expectativa de assistir ao show de Matheus & Kauan.

Bárbara e Paulo viajaram de Curitiba (PR) para assistir a Matheus & Kauan e Post Malone Imagem: Aline Oliveira/AgNews

Assim como Rogério, o casal descobriu por meio das redes sociais sobre o cancelamento. "Meu primo me falou, me mostrou o comunicado oficial", relataram. "Ficamos tristes, mas há outros. Já estamos na chuva então é pra se molhar."

Em conversa com Toca, o casal revelou ter gastado mais de R$ 1.500, entre passagem, hospedagem e ingressos. Apesar dos contratempos, Bárbara conseguiu fazer o gasto valer a pena. "Estou gostando bastante. Se mesmo com a chuva está assim, imagina sem", afirmou sobre o evento.

Outro que estava na expectativa de assistir Gusttavo Lima foi Valter, 37, que não deixou o cancelamento abalar seu evento. "Lamentável. É muito triste para quem acompanha a carreira do Gusttavo Lima, vem de outra cidade, pra de última hora acontecer isso?", afirmou, garantindo que seguirá no festival para assistir Post Malone. "Esse não decepciona".