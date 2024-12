Poucas roças e atrito com Sacha: Sidney Sampaio é vice-campeão de A Fazenda

Sidney Sampaio foi um dos finalistas de A Fazenda 16 (Record) e terminou em segundo lugar, com 23,98% dos votos.

O peão protagonizou algumas discussões com o G4 e escapou da roça por vários meses, enfrentando a roça apenas na reta final do programa.

Relembre a trajetória de Sidney

Aos 44 anos, Sidney é um ator consolidado O peão ganhou destaque no país ao estrelar novelas como "Alma Gêmea" (2005), "Sete Pecados" (2007), "Os Dez Mandamentos" (2015) e "A Terra Prometida" (2016).

Nascido em São Paulo, Sidney também já participou de peças de teatro e filmes.

Seu último trabalho na televisão foi em 2021, em um episódio do humorístico "Tô de Graça", da Multishow. Naquele ano, ele também atuou no filme "A Força de um Sorriso" ao lado de Antônia Morais, filha de Glória Pires.

Solteiro, Sidney é pai de Leonardo, de 14 anos.

Dentro de A Fazenda 16, Sidney não conquistou o chapéu de Fazendeiro nenhuma vez.

Contudo, o peão venceu uma vez a Prova do Lampião. Sidney ainda dormiu três vezes na Baia.

A Fazenda 16: Sidney na noite da 11ª roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Ele também encarou a roça 3 vezes. Sidney só foi indicado quando o programa já estava entrando em sua reta final.

Inicialmente neutro, o ator na sequência uma aliança com peões como Zé Love, Babi, Zaac e Juninho. Sidney teve ainda embates durante as dinâmicas com os peões do G4, em sua maioria com Sacha e Yuri.

