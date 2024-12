Clima 'insalubre' e abandono de gravação: os bastidores do Faro pós-Fazenda

O elenco de A Fazenda 16 (Record) se reuniu nesta sexta-feira (20) para a gravação do programa Hora do Faro. Chico Barney acompanhou os bastidores, e contou os detalhes no Central Splash desta sexta-feira (20).

O colunista de Splash contou que Larissa acabou saindo da gravação depois de ter passado mal. Chico disse que se encontrou com ela antes do início do programa, e já sentiu que ela estava tensa. "Ela estava visivelmente preocupada".

O rosto e a postura da Larissa todas às vezes que era trazido à tona o relacionamento com o Sacha? Mostraram aquelas cenas constrangedoras com os dois se beijando e depois ele falando dela [...] Ficou um climão horrível.

Chico Barney

Chico contou que Rodrigo Faro perguntou se eles dois pretendiam conversar agora com o fim do programa. Larissa disse que esperava que esse papo acontecesse, mas, para o colunista, a resposta de Sacha foi em um tom de desdém.

Em determinado momento da gravação, Larissa se ausentou do programa e chegou a voltar. Chico conta que rolou um burburinho nos bastidores que ela estava com uma crise de ansiedade. "Ela parecia bastante preocupada". Ela saiu uma segunda vez, e não voltou mais. Sua poltrona, inclusive, foi retirada do cenário.

De maneira geral, Chico conta que o clima na gravação não era dos melhores entre os participantes.

O clima, a tensão naquele estúdio, dava para cortar com uma faca. Estava um negócio insalubre, eu diria (...) Mesmo o Sacha campeão ele não estava muito? Ele estava feliz, ele vibrava, mas queria esculachar seus adversários.

Chico Barney

