Eliana na Globo, Datena no SBT, Faro 'sem casa': as mudanças na TV em 2024

Rostos famosos e bem conhecidos da TV brasileira estarão de casa nova ou de fora das telinhas em 2025. Em meio à dança das cadeiras que rolou ao longo de 2024, a chacoalhada na TV aberta passa a valer de fato no próximo ano, com muita expectativa por parte dos telespectadores.

Veja as principais mudanças:

Rodrigo Faro deu adeus à Record após 16 anos à frente de um programa de auditório na emissora. Com o fim de 2024, se encerra também a atração dominical A Hora do Faro, que ele comandou nos últimos anos, mas que sofreu com os baixos índices de audiência.

Faro deverá passar um tempo afastado das telinhas. Primeiro, porque ele está focado no tratamento da esposa, Vera Viel, que foi diagnosticada com um câncer. Segundo porque, até o momento, não foi anunciado nenhum novo projeto que o envolva, seja na Record ou na concorrência.

Rodrigo Faro Imagem: Roberto Filho / Brazil News

Quem também vai iniciar 2025 fora da televisão é Raul Gil. O longevo apresentador encerrou seu contrato com o SBT e, com isso, sua atração aos sábados não consta mais na grade da emissora.

Raul Gil até o momento não anunciou se vai para algum outro canal. Ao comunicar a despedida do SBT, ele disse não estar preocupado em "ficar parado" e afirmou que, em frente das câmeras ou não, sua vida "vai continuar".

Raul Gil Imagem: Lourival Ribeiro/SBT

E por falar no SBT, a emissora também deu adeus à Michelle Barros. A jornalista, que fez sucesso na Globo, foi contratada para o matinal Chega Mais, mas a atração patinou na audiência e já foi retirada do ar. Sem espaço na reformulação pela qual a empresa passa, Barros voltou a ficar fora das telinhas.

Por outro lado, o SBT tem novidades importantes para sua programação em 2025. A primeira delas estreou na reta final de 2024: Datena, que deixou a Band, assumiu o Tá na Hora. Outra novidade de peso do canal, mas ainda mantida em "segredo", é a provável contratação de Boninho, o renomado diretor, responsável pelo BBB, que encerrou seu contrato com a Globo neste ano.

Datena estreia no SBT Imagem: Reprodução/SBT

Em 2024, o SBT também sofreu uma baixa importante com a ida de Eliana para a Globo. Essa mudança ocorreu na metade do ano, mas a loira, que já estreou nos canais pago do Grupo Globo, voltará de fato para a TV aberta em 2025, dessa vez no comando do The Masked Singer.

Eliana Imagem: Reprodução/GNT

Cléber Machado, ex-Globo, deixou neste ano o SBT e se juntará ao time esportivo da Record em 2025. O canal, que adquiriu direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, tem investido pesado no setor de esporte para alavancar a audiência e as rendas com publicidade. Nesse sentido, o Domingo Espetacular também passará por mudanças: Roberto Cabrini, que comandava o Câmera Record, vai dividir a revista eletrônica com Carolina Ferraz.

Sem Machado, o SBT vai apostar em Tiago Leifert para ser a estrela do esporte da emissora. Leifert, que iniciou a carreira como jornalista esportivo até migrar para o entretenimento da Globo, retornará às origens em sua volta para a TV. Ele, que deixou a Globo em 2021, estreará no SBT em 2025 como narrador de jogos da Liga dos Campeões.

A Band também terá mudanças para o próximo ano. O esporte, que é um dos destaques do canal, perdeu um de seus mais famosos comentaristas: Denilson se despediu da empresa após 15 anos. Ele era destaque no Jogo Aberto, ao lado de Renata Fan.