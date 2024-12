Timothée Chalamet interpreta jovem Bob Dylan em "Um Completo Desconhecido"

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - Timothée Chalamet comparou sua jornada para interpretar a lenda da música Bob Dylan a uma façanha atlética, se transformando em uma maratona que se estendeu por mais tempo do que o ator esperava.

Chalamet se candidatou para interpretar Dylan em 2019. Depois veio uma pandemia global e greves trabalhistas em Hollywood, forçando dois atrasos prolongados nas filmagens.

"Um Completo Desconhecido", filme sobre a rápida ascensão de Dylan ao estrelato no início da década de 1960, será finalmente lançado nos cinemas dos Estados Unidos no dia de Natal.

Os problemas deram ao ator de "Duna" mais tempo para pensar em como levar o músico imponente para a telona. Chalamet aprendeu a tocar violão e gaita e trabalhou com um treinador vocal para evoluir de seu canto suave de "Wonka" para a voz nasal e característica de Dylan.

"Foi o máximo que já fiz", disse Chalamet em uma entrevista, comparando a preparação com "a subida de uma colina íngreme".

"Um Completo Desconhecido" narra a chegada de Dylan a Nova York em 1961, aos 19 anos de idade, sua rápida ascensão nos círculos da música folk com canções como "Blowin' in the Wind" e sua virada para o rock elétrico em 1965. O título do filme, "A Complete Unknown" em inglês, foi tirado de uma frase do hit de Dylan "Like a Rolling Stone".

Chalamet disse que mergulhou em todos os vídeos que conseguiu encontrar de Dylan no início dos anos 60, uma época de agitação política e social nos Estados Unidos.

"Há uma quantidade finita de material disponível, especialmente nesse período", declarou Chalamet.

No verão de 2023, disse Chalamet, "senti como se tivesse atingido um pico de corrida" durante a preparação.

"Senti que meus músculos estavam fortes e que eu estava bem preparado, e que todos os dias eu estava lentamente me preparando para essa coisa maior", declarou ele.

No momento em que Chalamet estava pronto, os atores de Hollywood entraram em greve, e ele se preocupou com a possibilidade de o financiamento ou o elenco não ser bem-sucedido. O sinal verde final para o início das filmagens veio em março de 2024.

O Dylan da vida real deu sua opinião sobre o roteiro para o diretor James Mangold, mas nunca conheceu ou falou com Chalamet, embora tenha recentemente descrito o astro como "um ator brilhante".