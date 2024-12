Perpétua usa o próprio filho biológico em plano cruel contra Tieta

No capítulo de sexta-feira (20), da novela "Tieta" (Globo), todos ficam impressionados com o contato de Tieta. Ascânio convida Tieta, Leonora e Carmosina para jantar. Mas Tieta diz a Carmosina que tem um plano para deixar Leonora e Ascânio sozinhos. Mordidos, Modesto e coronel Artur duvidam da influência de Tieta. Dário, Osnar e cia. debatem sobre o progresso que pode chegar à Santana. Timóteo sonha em ver o Bahia na TV.

Perpétua pergunta a Leonora sobre o pai, mas ela desconversa. Ela pede que Ricardo arranque informações sobre o comendador. Aída fica atônita quando lê a carta. Letícia combina com Carol de ir visitá-la. Tieta diz a Perpétua que Ricardo não tem vocação para ser padre. Tieta diz que Ricardo não é feliz, mas Perpétua não concorda. Leonora chega à casa de Ascânio para jantar, e Tieta e Carmosina faltam ao evento para deixá-los a sós.

Ricardo diz ao padre que acha que vai sair do seminário. Amorzinho e Cinira chegam de surpresa para jantar com Perpétua. Ricardo confessa ao padre que está em dúvida quanto à sua vocação, mas não quer desapontar a mãe. Imaculada crê que seu príncipe irá buscá-la. Ricardo diz a Tieta que vai deixar o seminário. Perpétua escuta e chora. Leonora diz a Ascânio que se sente muito bem em Santana. Ascânio diz a Jairo que um repórter de Salvador irá procurá-lo. Aída recebe outra carta mas a joga fora e diz a Juracy que é uma corrente da felicidade. Dário diz a Letícia que Carol namora Osnar.

Letícia conta a Aída, que fica surpresa. Ricardo diz ao padre Mariano que decidiu parar o seminário. Ascânio assina o divórcio. O jornalista não aparece. Marcolino diz a Tieta que descobriu de quem são as terras do Mangue Seco. Marcolino conta que as terras do Mangue Seco pertencem à família Antunes, mas ninguém os conhece. Marcolino diz a Modesto e coronel Artur que alguém do sul também quis saber sobre Mangue Seco recentemente. Eles suspeitam que algo esteja acontecendo lá. Modesto oferece sua casa em Mangue Seco para Tieta comprar. Elisa incentiva Tonha a usar um vestido vistoso na quermesse. Ascânio convida Leonora a ser madrinha da fonte. Tonha, com a roupa que Tieta lhe deu, vai à quermesse, e Zé Esteves ameaça bater nela.