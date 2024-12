Moranguinho expõe maratona de 18h seguidas de sexo com Naldo: 'Sem dormir'

Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, expôs uma rotina intensa de sexo ao lado do marido, Naldo Benny.

O que aconteceu

Moranguinho contou que ela e Naldo passaram 18 horas transando. "Teve uma dia que a gente entrou no hotel às 9h da noite e saiu às 3h da tarde do outro dia, sem dormir", declarou durante participação no podcast PodShape.

A dançarina explicou que ela e o cantor aumentaram o recorde de transas em uma semana de 37 para 41. "A gente ficou mais intenso, a gente prioriza os nossos momentos de casal, viagem sozinhos, viajamos para shows juntos. Então temos muito tempo para ficar juntos e aproveitamos".

Ela ressaltou que eles também priorizam o romantismo, beijo com pegada e andar de mãos dadas para aquecer o casamento. "A gente provoca essas coisas dentro do relacionamento, principalmente depois de tanto tempo [juntos]. É uma roupa, uma lingerie, a gente vai para motel, porque tudo isso dá uma incrementada na rotina".

Moranguinho e Naldo estão juntos desde 2010 e são pais de Maria Victoria. O casal, que passou por uma breve separação em 2017, quando ele foi acusado de violência doméstica, ressaltou que as crises fortaleceram a relação e que hoje estão cada vez mais apaixonados.