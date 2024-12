Com presença de peões eliminados, começa a festa final de A Fazenda 16

Com a presença de todos os eliminados da temporada, a última festa de A Fazenda 16 (Record) começou durante a madrugada de quarta-feira (18), após a definição dos finalistas.

O que aconteceu

Inicialmente, o PlayPlus mostrou os peões eliminados entrando para o evento. Todos eliminados e Raquel, desclassificada por ordem médica, estiveram presentes.

Desistentes, Fernanda e Zaac não participaram da festa e nem da Lavagem de Roupa Suja.

Alguns minutos após os ex-peões chegarem, o quarteto finalista se juntou a eles. Eles foram recebidos com aplausos.

A festa terá tema Piseiro. Tarcísio do Acordeon, Iguinho e Lulinha, e Vitor Fernandes serão as atrações.

Os melhores momentos da festa serão exibidos na edição de quarta-feira (18).

