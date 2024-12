Daniel Castro: Mercado avalia que Patricia perdeu chance de ouro na Globo

Patrícia Abravanel participou de um momento histórico para a televisão brasileira. Convidada por Luciano Huck, ela subiu no palco do "Domingão" para receber uma homenagem a Silvio Santos, morto em agosto deste ano. A transmissão foi feita tanto para a TV Globo quanto para o SBT. No entanto, segundo Daniel Castro, editor do Notícias da TV, ela perdeu uma oportunidade de ouro. Ele falou sobre o assunto no Splash Show desta quarta-feira (18).

Várias pessoas do mercado com quem conversei nos últimos dias avaliam que a Patricia perdeu uma oportunidade de mostrar que tem conteúdo. O discurso dela no Melhores do Ano foi muito um discurso de pastora.

Daniel Castro

Para o jornalista, Patrícia tinha nas mãos a oportunidade de mandar uma mensagem para o mercado publicitário. Ainda, por ser uma transmissão em conjunto, ela poderia ter advogado em prol da televisão aberta diante do crescimento dos serviços de streaming.

A análise é que ela perdeu uma oportunidade de dizer para um público maior que o SBT, um público mais formador de opinião, de fazer um discurso de união da TV aberta contra o streaming. Esse era o momento de falar isso [...] Momento dela dizer para o mercado publicitário que a TV aberta é gratuita, e ainda é um lugar seguro para as marcas.

Daniel Castro

Por fim, Daniel também se incomodou com Patrícia dizendo que o SBT está chegando em seu melhor momento. Ele acredita que 2024 foi "desastroso" para a emissora, que não conseguiu emplacar nenhuma atração nova. "Ela perdeu a oportunidade de fazer um discurso maior".

