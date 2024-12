Andressa Urach lidera ranking de conteúdo adulto em 2024; veja lista

Andressa Urach, 37, liderou o ranking como perfil mais acessado da plataforma de conteúdo adulto Privacy em 2024.

O que aconteceu

A ex-Fazenda teve um faturamento de R$ 6,5 milhões ao longo do ano e ocupou o topo da lista de criadores. "Estou realizada, pois trabalhei muito para isso! É um presentão de Natal essa notícia", disse ela.

O segundo lugar ficou com Ester Muniz, com lucros de R$ 4 milhões. Apesar dos números altos, ela não pretende parar por aqui. "Os planos são continuar e focar ainda mais. Me sinto realizada e grata, e estar entre as criadoras de maior destaque deste ano só me fortaleceu", pontuou.

O terceiro lugar ficou com Martina Oliveira, conhecida como a "Beiçola do Privacy". Após um ano de sucesso, a criadora de conteúdo adulto disse estar com a sensação de dever cumprido. "Sempre quero e tento ser a melhor em tudo que faço, inclusive no meu trabalho", afirmou.

O único homem entre a lista dos 15 criadores de conteúdo mais acessados é Jefão. Ele ficou na 12ª posição do ranking geral. Ele lidera o ranking entre os homens, seguido por Alex Mendes e Ludwig.

Veja o ranking dos mais acessados

1º. Andressa Urach

2º. Ester Muniz

3º. Martina Oliveira

4º. Pipokinha

5º. Mari Avila

6º. Kerolay Chaves

7º. Professora Cibelly

8º. Fernanda Campos

9º. Brida Nunes

10º. Karol Rosalin

11º. Aline Novak

12º. Jefão Oficial

13º. Aline Faria

14º. Thaissa Fit

15º. Ketlin Groisman

Veja o ranking de homens mais acessados

Jefão, Alex Mendes e Ludwig foram os perfis masculinos mais acessados no Privacy em 2024 Imagem: Reprodução/Instagram

1º. Jefão Oficial

2º. Alex Mendes

3º. Ludwig

4º. Gabriel Brito (olhar sob rodas)

5º. Srbeloto1

6º. Kid Bengala

7º. Pistolinha

8º. Ale Siewert

9º. Juninho Alecio

10º. Motorista Matheus

11º. Juninho, ex-BBB 24

12º. Yuri Bonotto, de A Fazenda 16

13º. Desantti

14º. Bento Caminhoneiro

15º. Nizam, ex-BBB 24