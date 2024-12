Poucos namoros e amor platônico por colega: com quem Selton já se envolveu?

Em cartaz com o longa "Ainda Estou Aqui", em que interpreta Rubens Paiva, deputado torturado pela ditadura militar no início da década de 1970, Selton Mello é também o símbolo daqueles que optam por não se casar: aos 51 anos, o ator é o chamado "solteiro convicto".

Discreto em relação a sua vida pessoal, Selton Mello tem uma lista pequena de namoradas com as quais já se relacionou — e já revelou um amor platônico por uma de suas colegas de elenco.

Danielle Winits

Um dos poucos relacionamentos assumidos publicamente foi com Danielle Winits. O romance com a atriz durou três anos, de 1994 a 1997, e é uma das relações mais duradouras de Selton Mello.

Danielle Winits e Selton Mello. Os atores namoraram entre 1994 e 1997 Imagem: Reprodução/Holofote

Andréa Leal

Após o término com Danielle Winits, Selton Mello namorou com a atriz Andréa Leal. O relacionamento, que também foi discreto, durou dois anos: entre 2000 e 2002.

Luana Piovani

O caso com a atriz foi breve, durante as filmagens do longa "A Mulher Invisível", de 2009. Em entrevista ao canal Téte a Theo, de Theodoro Cochrane, Luana citou o nome de Selton Mello como um de seus "affairs".

Recentemente, Luana parabenizou o ator pela participação em festivais internacionais para a divulgação de "Ainda Estou Aqui". "Aí Zeeee!!! Tenho te visto e me alegrado por você. [...] tanta emoção, admiração e orgulho Zé no meu coração, te amo Zé e te saúdo, te celebro e acompanho com aquela saudade nostálgica boa", escreveu a atriz em publicação de setembro.

Selton Mello e Luana Piovani no filme "A Mulher Invisível", de 2009 Imagem: Divulgação/Memória Globo

Marjorie Estiano, um amor platônico

Selton Mello revelou que se apaixonou por Marjorie durante as gravações da série "Ligações Perigosas" (TV Globo), de 2016. Em participação no programa Altas Horas, também da TV Globo, o ator disse que se apaixonar por uma colega de elenco "pode acontecer". "A gente é humano. Não aconteceu nada, viramos grandes amigos", disse à época.

Tenho uma admiração tão grande por ela, acho ela a maior atriz da geração dela e para mim foi lindo fazer esse trabalho [a série Ligações Perigosas] porque eu estava apaixonado por ela [...] ela é apaixonante.

Selton Mello interpretou Augusto e Marjorie Estiano foi Mariana na série "Ligações Perigosas". O ator confessou ter se apaixonado pela colega durante as gravações Imagem: Divulgação/Memória Globo

Namoro nos EUA e futuro

Em entrevista recente à revista GQ Brasil, Selton Mello revelou que viveu um romance nos EUA. "Gosto que ninguém saiba se eu casei, se eu não casei. Morei com minha namorada em Nova York, uma brasileira que mora lá, em 2022. Vivi um amor. Alguém sabe disso? Não", disse.

O ator afirmou que, hoje, está "mais aberto para a vida". "Não casei, não tenho filhos. Já houve romances, namoros que quase viraram isso, mas, de alguma maneira, parece que não vão para a frente", disse. "Parece que o meu amor, tudo que tenho, coloco no trabalho". No entanto, parece haver esperança para futuras pretendentes. "Estou mais aberto para a vida e, com isso, é possível vir uma novidade, como um pequeno Selton, um casamento...", contou à GQ.