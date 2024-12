Maria Lina mostra antes e depois de preenchimento no bumbum

Maria Lina, 26, exibiu o antes e depois de seu preenchimento no bumbum.

O que aconteceu

A influenciadora mostrou para os seguidores o novo procedimento que fez no bumbum. Ela fez um preenchimento com ácido hialurônico, e explicou que queria modelar o 'derrière' porque a incomodava.

Maria explicou que fez o preenchimento para se preparar para o verão. "Preenchi o bumbum com ácido hialurônico para o verão. Quase não faço procedimentos, mas esse eu queria muito. Eu já quase não tenho celulite, tenho músculo e gosto do meu, mas queria só dar um retoque para viajar".

Ela completa explicando que o ácido é o mesmo usado no preenchimento de lábios. "Ácido hialurônico é o mesmo preenchedor usado no lábio. Não faria PPMA porque acho arriscado. Usamos 30 mls, colocamos nos cantos para tirar o 'afundado' do quadril".