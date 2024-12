Anjo da guarda inesperado salva o cabelo de Beatriz em 'Garota do Momento'

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Beatriz (Duda Santos) quase perderá seu belo cabelo, mas será salva por uma amiga que será seu anjo da guarda capilar.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após a sabotagem de Bia (Maísa), que fez Beatriz desmaiar no meio do programa de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch), a Perfumaria Carioca organiza uma entrevista coletiva para apresentar a protagonista como garota propaganda da fábrica. Para isso, Raimundo (Danton Mello) contrata uma cabeleireira para cuidar do cabelo da mocinha.

De cara, a nova profissional diz que precisará cortar o cabelo de Beatriz. A filha biológica de Clarice (Carol Castro) se nega e não deixa a cabeleireira tocá-la.

Nesse momento, Glorinha (Mariana Sena) aparece e mais uma vez salva a amiga. "Tem jeito pra tudo nessa vida, minha amiga. Eu só preciso em um método pra fazer isso com segurança" ,garante a jovem.

Raimundo e Juliano (Fábio Assunção) ficam irritados ao saber da notícia, mas se convencem ao ver como Beatriz ficou belíssima com os cuidados de Glorinha. "Agora é torcer para que a moça tenha acertado", torce o publicitário.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.