Zé Love desabafa após esposa sofrer ataques: 'Peço de coração que parem'

Zé Love fez um longo desabafo em sua conta no X (antigo Twitter). O ex-peão de A Fazenda 16 (Record) disse que sua esposa, Luciana Paula, está sofrendo com ataques nas redes sociais, o que também está prejudicando seu trabalho como empreendedora

O que aconteceu

Zé Love iniciou fazendo uma reflexão sobre sua participação no reality e disse que sabia que poderia receber ataques. "[...] Estava em um jogo onde acertei, errei, passei do limite como qualquer ser humano. Também passaram muito do limite comigo, falando da minha família. Eu também fui reativo e falei da família de outras pessoas. Mas, qualquer tipo de xingamento ou outro tipo de coisa ruim que quiserem fazer, ir nas minhas redes sociais, me xingar, falar o que você pensa de mim, tudo bem."

Quando aceitei esse desafio, sabia que isso poderia acontecer, porque só quem está lá dentro sabe como é, o que se passa na cabeça, os sentimentos, os pensamentos, a saudade. E qualquer coisa pequena lá se transforma em gigante.

Depois, Zé comentou sobre os ataques a sua esposa Luciana. "Não estou aqui para me defender, até porque sei o que fiz e o que não fiz. Sei o que fiz de certo e o que fiz de errado, mas peço, por favor: se você tem esposa, filho, se tem algum trabalho, pense bem antes de fazer o que estão fazendo, tentando derrubar a conta da loja da minha esposa."

É o trabalho dela, gente, que ela tanto se dedica para cuidar da nossa família, ainda mais hoje, que me encontro desempregado, lutando e buscando oportunidades. Sei que Deus vai abrir portas na minha vida, porque quem me conhece de verdade sabe a pessoa que sou, meu coração e o quanto ajudei e já ajudei tanta gente nesta vida.

O ex-jogador reforçou o pedido para que não ataquem sua esposa. "Mas peço de coração, peço por favor, não façam nada contra minha esposa, meu filho e também com a loja dela, que ela luta todos os dias para ter uma vida melhor. Ela ama o que faz. É o trabalho dela, como o seu trabalho. Ela acorda todos os dias, luta para vender, crescer e dar uma vida melhor para nossa família."

Daqui a três dias o jogo acaba. Lógico que tem pessoas que vão se falar, que não vão se falar, e assim é a vida. Mas vocês estão julgando tanto o ódio e a falta de amor de um programa de reality, e estão esquecendo que existem famílias de todos que ali estão. Todos sofrem, vibram, mas todos que estão lá aceitaram esse desafio.

Por fim, ele citou que se arrepende de muitas atitudes e que às vezes as câmeras do PlayPlus não transmitem certas atitudes ou comportamentos dos participantes. "(...) Minha esposa, meu filho e, principalmente, a loja dela, que vem sendo alvo de muita gente, de rivais, de pessoas sem amor, que querem o mal dos outros. Ela só está vendendo, ela tem a loja dela justamente para tentar fazer o que eu fiz entrando no reality: tentar se levantar e dar uma vida melhor à nossa família."

Hoje, é nosso ganha-pão, do que vivemos. Como disse, estou desempregado, buscando novos desafios, novas oportunidades, e sei que Deus vai me honrar. Mas não façam nada para prejudicar quem não tem nada a ver com isso, e que acorda todo santo dia cedo para ir trabalhar e buscar dar uma vida melhor à sua família, como muitos aqui fazem.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 2ª roça especial? Enquete encerrada Total de 190416 votos 34,11% Gui 22,80% Juninho 22,38% Vanessa 20,71% Gilsão Votar de novo Total de 190416 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso