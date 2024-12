Yuki começa a sofrer após golpe de mulher inesperada em 'Volta por Cima'

No capítulo desta segunda-feira (16) de "Volta por Cima" (Globo), Yuki (Jacqueline Sato) sofre um golpe de quem menos espera.

Por incrível que pareça, Miranda (Gabriela Dias) vai ser contratada por Gerson (Enrique Díaz) para que ele consiga se reaproximar de Yuki, sua ex-mulher.

O reencontro com Gerson representará uma grande infelicidade para Yuki, uma vez que a personagem sofreu abusos do contraventor enquanto era casada com ele.

Miranda (Gabriela Dias) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Jão fica transtornado com a revelação de Neuza sobre sua paternidade, e Madalena o acolhe. Roxelle conforta Neuza. Joyce sente ciúmes de Sebastian. Violeta recebe uma joia de Osmar e desconfia. Yuki organiza uma festa para Silvia.

Doralice pede que Rique readmita Tereza como costureira. Belisa pede para Osmar se afastar de Joyce. Madalena compra sua loja de Pegue e Monte. Jão teme encontrar Edson na empresa.

Osmar ameaça ir embora, para defender a permanência de Tereza e Jayme na casa de Violeta. Ana Lúcia implica com Madalena. Edson parabeniza Jão pelo filho que terá com Cacá.

