'Sigo minha vida tranquilamente', diz Porchat sobre decisão de não ser pai

Fabio Porchat, 41, encara com tranquilidade sua decisão de não ser pai. O humorista diz que não deu atenção aos julgamentos e destaca que a sociedade é mais crítica com as mulheres que optam por não ter filhos.

Eu sigo minha vida tranquilamente. Não tem julgamento [para mim]. Tem julgamento para mulher, para mulher é terrível. Para mulher, tudo é sempre muito pior. Para mim é bem tranquilo. Não tenho questão nenhuma com isso. Fabio Porchar, em entrevista para Splash, no ESPN Bola de Prata

"Caiu no gosto popular"

Porchat segue com o programa Que História É Essa, Porchat? no GNT e na Globo em 2025. Criado em 2019, a atração soma seis temporadas e mais de mil histórias em um total de 201 episódios. "É um projeto que me deixa muito feliz. Uma ideia que tive, deu certo e caiu no gosto popular. As pessoas são muito simpáticas ao programa. Muita gente [me aborda] na rua para falar: 'Nossa, eu assisto, já maratonei tudo. Eu ouço enquanto trabalho, enquanto dirijo ou estou fazendo exercício'. É um programa que une as pessoas."

Apresentador crê que o formato do programa, em que celebridades compartilham histórias pessoais, cria uma conexão com o público. "Você tem a avó que assiste com o neto, a família toda reunida para ver e, em 2024, ter essas pessoas se reunindo em volta de uma tela para assistir juntas é muito legal."

É um programa sem polêmicas, que não quer tirar nada de ninguém, só quer ouvir boas histórias. Agora, as pessoas já entenderam como funciona e já chegam preparadas. Virei um caçador de histórias.

Custa caro ser autêntico?

Porchat é conhecido por não titubear na hora de se posicionar sobre temas relevantes, mas evita se envolver em todas as polêmicas. Ele acredita não ser possível fugir de temas que permeiam seu ciclo e vê o mundo ainda aprendendo a lidar com o poder das redes sociais. "Não sei se custa caro, mas é porque todo mundo em 2024 tem uma opinião e tem nas redes sociais um lugar para dar a sua opinião. Não é nem assim: 'Ah, no Brasil", é para todo mundo mesmo."

As pessoas cobram e não adianta ficar evitando qualquer tipo de assunto ou não falar nada. Elas têm que entender que você é de verdade, que fala o acredita. Claro que a gente não precisa se envolver em todas as polêmicas.

Fabio Porchat é apresentador do Que História É Essa, Porchat? Imagem: Divulgação Globo

Já não aguento mais falar de 'qual é o limite do humor'. Sempre que aparece uma pergunta assim, a gente já vê que é para gerar polêmica, [ganhar] likes e criar confusão. Mas, quando se trata de um assunto que eu acredito e alguém faz uma confusão em cima disso, então não tem muito o que fazer. Na verdade, a confusão quem criou foi o outro.

"2024 foi ótimo"

Fabio Porchat se despede de 2024 com saldo positivo na vida profissional e pessoal. Ele comemora o sucesso da nova temporada do Que História É Essa, Porchat?, do filme "Evidências", com Sandy, da sua turnê de stand up pelo Brasil e Portugal e dos projetos com Porta dos Fundos.

Foi ótimo o 2024, trabalhei bastante. O filme com Sandy foi uma graça. Fiz dois programas em Portugal que gravei e vou lançar ano que vem. Tem muita coisa acontecendo. Escrevi filme neste ano que vamos rodar em 2025. O Porta dos Fundos indo num caminho ótimo. Foi um ano que funcionou muito. Foi um bom ano de ter projeto acontecendo e preparar para 2025.

Já na vida pessoal, o artista se diz realizado por cumprir a meta de viajar para cair na curtição. "Viajei muito! Comecei na China e vou terminar em Uganda, olha que coisa mais deliciosa. Eu boto essas viagens na minha agenda, justamente, para ter descanso no meio do ano, não só no fim do ano. Tem que gastar o dinheiro também."

Planos para 2025

Fabio Porchat já tem programado viagens em família para celebrar datas especiais, conhecer novos lugares e descansar. "Um sonho para 2025 é viajar a mais lugares, descansar e levar gente comigo. Adoro quando as pessoas viajam juntas. Tenho uma viagem programada com a minha mãe ano que vem, que ela faz 65 anos. Vou fazer uma viagem comemorativa com meu sobrinho, com meu afilhado. Tem bastante coisa para acontecer profissionalmente e, no meio desses caminhos, quero viajar."

O artista também estreará o programa Guia Porchat na emissora portuguesa RTP. Na atração, segundo Anna Luiza Santiago, da coluna Play, de O Globo, ele rodará Portugal avaliando restaurantes típicos. Serão 8 episódios. Ele também fará seu show de stand up em 12 cidades portuguesas, além de Canadá e Estados Unidos, em fevereiro. "Ah, Fabio, moro fora do Brasil. Não consigo te assistir", mas agora consegue, maldição. Vai lá me ver, ô demônio! Beijo pra todo mundo e feliz 2025", diz o apresentador para Splash.