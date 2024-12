Huck ligou para Patricia: veja os bastidores de homenagem a Silvio na Globo

Silvio Santos recebeu homenagem histórica no palco do Domingão com Huck. Globo e SBT fizeram transmissão ao vivo simultânea para

Bastidores

Splash marcou presença na premiação e apurou que Luciano Huck ligou diretamente a Patricia Abravanel, 47, para convidá-la ao palco do programa. A apresentadora recebeu a missão de receber o Troféu Mario Lago pelo seu pai, que morreu em agosto aos 93 anos.

Patrícia levou o convite à sua família, em especial, a Daniela Beyruti, atual presidente do SBT, que teve a ideia de fazer a transmissão simultânea entre as duas emissoras. "Conversei com a Dani, a gente entendeu que seria interessante com a transmissão simultânea para agradar todos os públicos, para não deixar o nosso telespectador, o SBT, confuso. Foi incrível, foi histórico".

É muita honra receber uma homenagem para o Silvio Santos e representar a família aqui nesse palco, nesse momento histórico. Me sinto honrada. Infinitamente mais do que eu imaginei na minha vida. Obrigada pelo carinho do Luciano, da Rede Globo, obrigada ao público que tem nos acolhido e incentivado, muita alegria mesmo. Esse aqui [troféu] é do Silvio. Patrícia Abravanel

Daniela, durante a exibição do Melhores do Ano, sentou-se ao lado de Amaury Soares, atual diretor dos Estúdios Globo. É ele quem determina o que acontece em toda a grade de entretenimento — novelas, realities e programas de auditório. Os dois conversaram sobre as emissoras e estreitaram laços.

Foi incrível, até porque meu pai sempre gostou dessa interação entre emissoras e o elenco de cada emissora. Então, foi muito especial. Daniela Beyruti

Na conversa com Splash, Patrícia reforçou o legado do pai ao dizer que "o Brasil se inspira em Silvio Santos". "Ele tem várias vertentes. Tem a vertente daquela pessoa que foi atrás dos seus sonhos e conquistou, a vertente do comunicador e do empreendedor, família, pai, marido... Tem tantas coisas para a gente olhar e se inspirar. Bora estudar Silvio Santos, que é maravilhoso".

Cabe a Patrícia apresentar atualmente o Programa Silvio Santos, considerado o programa mais antigo da TV brasileira. A atração se isolou na vice-liderança, ultrapassando o Domingo Espetacular (Record), segundo dados da Kantar Ibope. Em algumas ocasiões, belisca a liderança contra a Globo na faixa das 23h em diferentes praças do país. "Me surpreendo todos os domingos e eu celebro sempre. Fico impactada com o que a gente tá fazendo tá dando certo, tô recebendo esse carinho do público, só tenho a agradecer a você que me prestigia com a sua companhia e audiência".

O que aconteceu

Patrícia subiu ao palco do Domingão com Huck por volta das 19h40. "Boa noite, que alegria. Que acolhimento. Quanto amor. Quanta gente maravilhosa. A gente tem a mesma missão que é levar alegria a milhões de brasileiros", disse Patrícia após ser chamada ao palco por Huck

Estamos unidos nesse propósito. É incrível estar nesse palco com o Luciano, com a Rede Globo e SBT juntas... É algo histórico. Nesse momento... A Livia, Ivete lindona, Simone... Estamos simultaneamente no SBT e Rede Globo. Algo surreal. Nunca aconteceu antes. É Silvio Santos fazendo história... Eu já distribuí Jequiti para a Globo inteira. Patrícia Abravanel

Melhores do Ano faz homenagem a Silvio Santos, exibida em simultâneo no SBT Imagem: Reprodução/Globoplay

Silvio Santos recebeu o Troféu Mário Lago 2024. "Luciano fez esse convite. Achei generoso. Daniela teve a ideia genial de fazer uma transmissão simultânea. Nunca haverá alguém como Silvio Santos, mas ouso dizer que ele preparou cada uma de nós e o SBT está caminhando para o seu melhor momento", continuou Patrícia.

"Nós, eu e as minhas irmãs, nós temos o compromisso de dar continuidade a esse legado tão maravilhoso..." @SBTonline #MelhoresDoAno #Domingão pic.twitter.com/LwRzBpYRqf -- TV Globo (@tvglobo) December 15, 2024

Luciano Huck e Patrícia Abravanel ainda distribuíram aviãozinhos à plateia. Ação era uma das marcas de Silvio Santos. Até Ivete Sangalo, uma das indicadas da noite, e outros famosos tentaram pegar uma nota de 100 reais, divertindo o público presente.

Em entrevista a Splash, antes de entrar ao vivo na Globo, Huck chamou a iniciativa como um "exercício de respeito". "Silvio Santos, para quem faz TV domingo a noite, foi o homem que fez a família brasileira ter o hábito de se encontrar na frente da TV domingo a noite. O primeiro grande comunicador que estendeu o microfone ao público brasileiro. A família Marinho estará aqui também. As duas famílias hoje aqui homenageando a memória de Silvio Santos e o legado que ele deixa para a comunicação no Brasil".

Luciano Huck joga aviãozinho de dinheiro a pedido de Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos Imagem: Beatriz Lamy/Globo

Patricia Abravanel, apresentadora e filha de Silvio Santos na homenagem ao pai Imagem: Globo/Beatriz Damy

Patrícia fez sucesso

Filha de Silvio Santos causou alvoroço ao chegar aos estúdios da Globo e tirou selfies com fãs na porta da emissora. Fãs aguardavam a apresentadora do SBT, que faz sua primeira aparição na Globo, gritando o seu nome. Seguranças fizeram cordão de isolamento.

No Instagram, a apresentadora também mostrou que ela e a irmã Daniela Beyruti, atual presidente do SBT, foram recebidas por Luciano Huck. Vídeo mostra o anfitrião global abraçando as filhas de Silvio Santos. Elas agradeceram pelo convite.