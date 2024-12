Fãs reclamam do horário da reprise de 'Chiquititas 1997': 'Somos CLT'

A forma como o SBT decidiu resgatar a primeira versão brasileira de "Chiquititas" parece não ter agradado a boa parte dos fãs da novela infantil.

O que aconteceu

A emissora anunciou que exibirá a novela a partir do dia 26 (quinta-feira), de segunda a sexta, às 17h, no canal +Novelas, de seu streaming +SBT. Isso frustrou aqueles que tinham a esperança de acompanhar o folhetim no catálogo on demand, que permitiria assistir a cada capítulo em qualquer horário e ocasião.

Muitos espectadores saudosistas se queixaram de que estariam trabalhando no horário de exibição da reprise. "Estou chateadíssimo! Nesse horário não estou em casa e não posso assistir. Ninguém aqui é criança para ficar preso em um horário restrito", queixou-se abertamente um internauta, nos comentários do post sobre o assunto no Instagram do +SBT. "Esse horário de transmissão não dá, né?", reclamou também outro. "Fica impossível alguém que trabalha o dia todo acompanhar. Que triste!", lamentou ainda um terceiro.

Vários fãs fizeram um apelo para que os capítulos de "Chiquititas 1997" sejam disponibilizados também no catálogo da plataforma. "Por favor, coloque a novela completinha no app [do +SBT], porque muitas pessoas não vão conseguir assistir nesse horário. Eu mesmo, sendo CLT, não conseguirei! Tenha compreensão, please", suplicou um seguidor. "Coloquem no catálogo também. É impossível quem trabalha acompanhar", concordou outro.