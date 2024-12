Albert admite após deixar A Fazenda: 'Fui ridículo em alguns momentos'

Eliminado na 1ª roça especial de A Fazenda 16 (Record), Albert publicou um vídeo em suas redes sociais na noite de segunda-feira (16).

O que aconteceu

O ex-peão começou o vídeo falando sobre ter cometido alguns erros. "Estou me inteirando de tudo, do que eu posso digerir, do que eu posso revalidar. Tem coisas, sim, que eu tenho que assumir, de alguns excessos, de algumas derrapadas, de algumas situações as quais não cabem dentro da minha proposta de game".

Sem me justificar, quero que vocês entendam que, lá dentro, é uma panela de pressão absurda. A visão nossa é muito restrita, a gente tem que acreditar no que a gente tá vendo, tá ouvindo. Não existem notícias lá. Tudo a gente tem que revalidar diariamente e ter uma percepção meio que em conjunto. Albert Bressan

O ex-peão disse que começará uma nova etapa. "Do fundo do meu coração, o Albert jogador encerrou ontem a participação no game. Agora começa o Albert humano, real, aqui fora, assim como vocês".

Albert disse que ainda falará mais sobre sua participação. "Aos poucos vou voltar aqui pra conversar com vocês. Se em algum momento eu ofendi alguém, peço desculpa, me redimo. Se houve alguma má interpretação, a gente vai estar aqui para tentar justificar e explicar da melhor forma possível".

Ele ainda admitiu. "Fui ridículo em alguns momentos, fui imaturo em alguns momentos. Sou humano, erro, e lá dentro a gente tem personalidade própria, mas tem personalidade também de jogador. Tudo isso vou reavaliar aqui fora, para a minha vida pessoal. Só quero agradecer cada um que apoiou, mutirão de outros jogadores que participaram e é sobre isso."

