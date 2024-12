Huck sobre levar família de Silvio Santos à premiação da Globo: 'Respeito'

Luciano Huck, apresentador do Melhores do Ano, falou com Splash sobre a iniciativa de levar a família Abravanel ao palco do Domingão para homenagear Silvio Santos.

O que ele disse

Exercício de respeito, tinha que ser, né? Silvio Santos, para quem faz TV domingo a noite, foi o homem que fez a família brasileira ter o habito de se encontrar na frente da TV domingo a noite. O primeiro grande comunicador que estendeu o microfone ao público brasileiro. A família Marinho estará aqui também. As duas famílias hoje aqui homenageando a memória de Silvio Santos e o legado que ele deixa para a comunicação no Brasil. Luciano Huck

Patrícia Abravanel vai subir ao palco do Melhores do Ano 2024, no Domingão com Huck, para receber uma homenagem a seu pai, Silvio Santos, que morreu em agosto aos 92 anos.