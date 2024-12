'A gente não podia sonhar': Chitãozinho e Xororó lembram tensão no RiR

Levar o sertanejo ao Rock in Rio 2024 foi desafiador para Chitãozinho, 70, e Xororó, 67. A dupla temia a reação do público ao gênero em um festival tradicionalmente ligado ao rock, mas o sucesso do show transformou o momento em um marco na carreira de mais de 50 anos.

Ficamos tensos no começo. Mas veio coisa muito melhor do que a gente imaginava. O show foi um sucesso, o público lotou aquele lugar maravilhoso, cantou muito e fez uma festa conosco. Quando nos sentimos seguro naquele palco gigante, a gente foi para cima e o povo veio junto. Chitãozinho, em entrevista para Splash, na gravação do Viver Sertanejo (Globo)

Para a dupla, estar no Rock in Rio é uma conquista inimaginável. "Quando começamos no sertanejo, a gente sempre falava que não podia sonhar, porque era uma música muito restrita. Conquistamos novas plateias e o desfecho foi cantar no Rock in Rio. Não sonhávamos ir tão alto, mas graças a Deus isso aconteceu. Isso faz parte da nossa realidade, da nossa história", destaca Chitãozinho.

Nós só pensávamos em sobreviver da música sertaneja. Já se passaram 54 anos. Nós nunca vamos mudar. Esse público maravilhoso merece o nosso carinho, respeito, e será assim para sempre. Xororó

"Sempre fomos ousados"

Chitãozinho e Xororó estão em turnê com o álbum "José e Durval", inspirado na série "As Aventuras de José e Durval", da Globoplay, que narra a história da dupla. O projeto traz um toque de "ousadia" por não focar apenas em música sertaneja raiz, mas por explorar também novas sonoridades.

Resolvemos homenagear o começo da nossa carreira, exatamente como cantávamos antes de gravar o primeiro disco. Esse projeto é muito especial. Sempre fomos ousados em vários projetos que fizemos nesses anos todos de carreira.

Chitãozinho

Achamos oportuno fazer um álbum assim para mostrar uma nova sonoridade, um som que a gente sempre curtiu, mas colocamos discretamente dentro do nosso repertório. José e Durval têm um pouquinho mais de som pesado e eu acho que o público entendeu a nossa proposta.

Xororó

Apontados como pioneiros no sertanejo, Chitãozinho e Xororó revelam terem tido o cuidado de ousar sem ferir aqueles que são fãs tradicionais. "Você pode inovar tendo cuidado para não ferir os ouvidos dos que nos curtem há anos. Isso é música sertaneja, isso é música brasileira, e a ousadia de José e Durval nada mais é que a verdadeira música sertaneja", diz Xororó.

Se consideram lendas do sertanejo?

A dupla é considerada uma "lenda" por grande parte dos artistas por desbravarem o Brasil desde os anos 1970. Chitãozinho, no entanto, diz não se envaidecer com o rótulo de lenda. "Se somos uma lenda, é porque conquistamos tudo isso. Procuramos ter uma vida tranquila e curtir cada momento, porque a parte difícil nós já passamos. De uns anos para cá, tem sido bom e a tendência é melhorar."

"Não tem como não dar certo"

Chitãozinho e Xororó estiveram na fazenda de Daniel para gravar o Viver Sertanejo (Globo). Eles cantaram seus principais hits, como "Evidências", "Fio de cabelo". Também contaram histórias do início de carreira e até ensinaram o apresentador a preparar um bom café da tarde.

Daniel já é um amigo de longa data. É muito querido, não só por nós, como por todos os cantores, especialmente na música sertaneja. Ele é um cara de unanimidade e já sabia que nós iríamos passar bons momentos. Esse programa é para falar daquilo que a gente gosta de curtir e de cantar. Chitãozinho

Xororó não escondeu a torcida para que o programa do amigo tenha vida longa. "É mais gostoso do que eu imaginava [o programa]. Não tem como o programa não dar certo, porque é feito com muito amor, com muito carinho, muito capricho e de muita qualidade."

Viver Sertanejo: Chitãozinho e Xororó gravam programa de Daniel em Brotas Imagem: Globo/Giu Pera

2025 de shows e navio CHX

Com a agenda de 2025 já definida, Chitãozinho e Xororó explicam como será a nova turnê. Em abril, a dupla vem com o show "Na Estrada - Uma História de Sucesso", e um navio temático, o CHX, que contará com apresentações de artistas como Daniel, Fábio Júnior e Victor e Leo. O cruzeiro será realizado em novembro de 2025 partindo do Porto de Santos (SP). "Um gostinho assim de maresia para nossa música sertaneja", diz Xororó.

*O jornalista viajou a convite da Globo para acompanhar as gravações do programa Viver Sertanejo.