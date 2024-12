A Fazenda 16: Sacha e Gilsão vencem prova e definem 2 roças especiais

Sacha e Gilsão venceram a prova especial exibida na edição ao vivo de A Fazenda 16 (Record) deste sábado (14) e, com isso, ganharam o poder de definir duas "roças especiais".

Como foi a prova

A prova consistia em construir uma linha do tempo de A Fazenda 16.

Inicialmente, um peão iria para uma sala e veria um vídeo com momentos marcantes da temporada. Na sequência, ele contava ao outro peão o que viu, enquanto ele deveria procurar imagens de um quebra-cabeça que representavam esse momento.

Depois, os dois invertiam de papéis e o peão que estava fora da sala de vídeo deveria repassar ao outro emojis que apareciam na tela. Enquanto isso, na sala de vídeo, o outro peão deveria encontrá-los.

A terceira etapa consistia em montar as peças pegas na primeira etapa. Eles deveriam colocar em ordem cronológica dos acontecimentos da temporada.

Na quarta e última fase, eles deveriam montar um quebra-cabeça. Após isso, acionar um giroflex.

Ganhava a prova a dupla que fizesse a prova em menos tempo.

1ª Roça Especial

A primeira roça foi montada por Sacha, nesta ordem, e será disputada pelo peão ao lado de seus escolhidos: Albert, Sidney e Yuri.

Essa primeira roça já está aberta para votação popular e o resultado será divulgado neste domingo (15), na edição ao vivo.

2ª Roça Especial

A segunda roça foi montada por Gilsão e o peão escolheu, nesta ordem, disputá-la com Vanessa, Juninho e Gui. Porém, a votação para ela só abrirá após a eliminação de domingo (15).

O resultado da segunda roça especial será exibido na segunda-feira (16), definindo também o Top 6 da edição.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 1ª roça especial? Resultado parcial Total de 31689 votos 1,25% Albert 42,53% Sacha 23,16% Sidney 33,07% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 31689 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso