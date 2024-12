Viih Tube elege look verde para visitar Ravi no hospital

Viih Tube, 24, foi visitar o filho caçula, Ravi, de 1 mês, no hospital.

O que aconteceu

Na manhã desta sexta-feira (13), a influenciadora compartilhou, nos stories de seu perfil do Instagram, o look eleito para ver o pequeno, que segue internado. Ravi, que completou seu primeiro mês nesta semana, está internado.

A ex-BBB posou em uma selfie no espelho da mansão onde mora com o marido, Eliezer, 32, e a filha, Lua di Felice, 1, em São Paulo. Ela usava um conjunto verde de cropped e calça de malha. "Bora trocar o turno com o papai e ir ver meu pequeno", escreveu ela.

Na última quarta-feira (11), Ravi completou seu primeiro mês de vida e ganhou uma festinha no hospital. Recentemente, Eliezer explicou que Ravi foi internado por conta de uma hemorragia causada por uma inflamação. Ainda não há diagnóstico fechado e nem há previsão de alta.