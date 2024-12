Flor e Luana batem boca na Hora do Faro por 'segredo': 'Desrespeitosa'

Flor Fernandez e Luana Targinno foram as eliminadas na 12ª roça de A Fazenda 16 (Record). Elas receberam 15,81% e 8,16% dos votos, respectivamente, e participaram do programa "Hora do Faro" para distribuir as tradicionais plaquinhas para os seus adversários no jogo e acabaram batendo boca por um segredo do reality, detalhou Chico Barney no Central Splash desta sexta-feira (13).

Em certo momento da discussão entre as duas, Luana disse que Flor estava sendo desrespeitosa com ela e 'deu a entender que fiz alguma coisa que não fiz'.

A Flor ficou o tempo todo tomando para si a atenção, a gente perguntava pra Luana, e a Flor respondia em cima. Uma hora a Marcia Fu brincou com ela, 'o Flor, dá um espacinho aí, tá difícil de aguentar, pelo amor de Deus'. E aí a Flor respondia, 'não, mas eu sou apresentadora de TV, eu vou ocupar o espaço aqui e não tô nem aí, quem mandou me chamar pra fazer junto com outra pessoa?'.

Ela foi bastante ríspida até com a nossa querida Marcia Fu, estava todo mundo um pouco cansado, enfim, parabéns para Flor, mas foi um pouco cansativo, mas foi muito bom, as duas se estranharam, as duas brigaram, brigaram feio por conta do segredo da Luana, o suposto segredo da Luana. A Flor fez ilações gravíssimas a respeito de Luana, que não se fez de rogada.

Chico Barney

Minutos antes de isso acontecer, o Selfie perguntou para ela, que história é essa desse segredo aí, a Luana deu uma corrida com o olho, a Flor entrou e contou tudo. Não, mas aí uma coisa que aconteceu, com o Cauê e tal, etc. E a Flor insinuou que Luana ficou com o Cauê junto na cama.

Dieguinho

Chico trouxe mais detalhes da discussão que as ex-peoas tiveram no programa, contando que Luana ficou bastante nervosa e pediu mais respeito para Flor.

A Luana foi ficando um pouco nervosa e falou: 'Não, a gente pode até ter dividido a cama ali conversando, alguma coisa, mas não dormimos juntos e não sob o mesmo lençol'.

E aí a Flor responde, 'Então vocês devem ter cochilado, você não lembra, vocês devem ter cochilado, por isso que você não lembra', muito sonsa, muito sonsa. Aí a Luana pega a palavra e fala, 'Flor, você está sendo um pouco desrespeitosa, você precisa me respeitar, porque o que você está fazendo aí de ilação não é correto em rede nacional, dando a entender que fiz alguma coisa que eu não fiz'. A Luana ficou bastante nervosa.

Chico Barney

