Na corrida pelo Oscar: como estão as chances de Fernanda Torres?

"Ainda Estou Aqui" e Fernanda Torres seguem na corrida das premiações internacionais. Recentemente, os brasileiros se empolgaram com as duas indicações ao Globo de Ouro, nas categorias de melhor filme estrangeiro e melhor atriz em filme de drama.

Nesta quinta (12), mais um avanço: o filme de Walter Salles foi indicado ao Critics Choice Awards como melhor filme estrangeiro. Fernanda Torres, porém, ficou fora da disputa por melhor atriz. Não estar entre as indicadas ao Critics não compromete necessariamente as chances dela ao Oscar, 25 anos depois da indicação de Fernanda Montenegro.

Mas, como estão as chances da atriz brasileira?

Em anos anteriores, algumas atrizes conseguiram a indicação ao Oscar mesmo sem aparecer em todas as listas de premiações. É o caso de Annette Bening ("Nyad") e Ana de Armas ("Blonde"). Contudo, nas últimas três edições, a maioria das indicadas na categoria foi indicada ao Globo de Ouro e ao Critics Choice Awards.

Também não é incomum ver surpresas na categoria de melhor atriz. Em 2022, Penélope Cruz concorreu a melhor atriz com o filme estrangeiro "Mães Paralelas" sem ter sido indicada ao Globo de Ouro ou ao Critics Choice. Em 2023, Andrea Riseborough segui caminho similar com "To Leslie", em uma indicação cercada de controvérsias.

A perspectiva é positiva para Fernanda Torres ser indicada ao Oscar. Publicações especializadas como Variety e Entertainment Weekly têm apostado na indicação da brasileira à categoria de melhor atriz, bem como "Ainda Estou Aqui" para melhor filme estrangeiro.

A Entertainment Weekly afirma que há uma "grande campanha nos bastidores" para elevar as chances da atriz. A Variety, inclusive, aposta na vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro.

Já The Hollywood Reporter vê Torres como uma "grande ameaça" na categoria de melhor atriz —embora a veja atualmente fora do top 5. A revista posicione a atriz em sétimo lugar. Ela estaria "atrás" de Angelina Jolie, Mikey Madison, Karla Sofía Gascón, Demi Moore, Cynthia Erivo e Nicole Kidman.

Mesmo assim, a torcida dos brasileiros se mantém firme, especialmente após o sucesso da atriz no Instagram da Academia. A imagem de Fernanda Torres já ultrapassou dois milhões de curtidas e acumula mais de 824 mil comentários.

Temporada de premiações

A temporada de premiações será intensa a partir de janeiro, com o Globo de Ouro no dia 5, as indicações ao SAG Awards no dia 8 e ao BAFTA no dia 15. O grande momento virá em 17 de janeiro, com o anúncio das indicações ao Oscar. A cerimônia está marcada para 2 de março, com apresentação de Conan O'Brien.