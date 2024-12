Sidney e Albert criticam G4 por postura com Flor: 'Queriam te usar'

Albert e Sidney comentaram sobre as estratégias do G4 para conseguirem o voto de Flor para fugirem da roça da semana em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Flor disse. "Começou comigo, eles não queriam que fosse três nomes do grupo deles."

Albert respondeu. "Eles queriam te usar até onde fosse o suficiente, assim como fizeram com todo mundo."

Sidney comentou. "E foi exatamente esse desfecho. Porquê quando você se negasse ou acontecesse qualquer tipo de problema, eles iam inventar um caminhão de coisas para deixar sua imagem negativa. Que joguinho é esse?"

Flor respondeu. "O público está vendo que não tenho segredos, não sou perfeita. Eles devem estar com raiva de mim por não ter ido com eles. Ferrei com o plano do quarteto fantástico ir para final."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado do Top 10 do jogo? Resultado parcial Total de 18349 votos 3,49% Albert Bressan 0,18% Flor Fernandez 0,07% Gui Vieira 0,57% Gilsão 2,87% Juninho Bill 0,76% Luana Targino 52,29% Sacha Bali 7,15% Sidney Sampaio 3,53% Vanessa Carvalho 29,09% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 18349 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso