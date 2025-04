Meta freou Instagram por medo de canibalizar Facebook, diz cofundador

Cofundador do Instagram, Kevin Systrom disse que Mark Zuckerberg bloqueou investimentos após comprar a rede social por US$ 1 bilhão, pois temia que ela fosse uma "ameaça" ao Facebook.

O que aconteceu

Systrom participou ontem de depoimento no Departamento de Justiça dos EUA. A Comissão Federal de Comércio acusa a Meta (controladora do Instagram, Facebook e WhatsApp) de monopólio, por ter comprado vários dos seus competidores (como Instagram e WhatsApp), e cogita desmembrar a companhia.

"Ele acreditava que nós estávamos minando o crescimento do Facebook", disse Systrom. Em depoimento, o cofundador comentou que Zuckerberg começou a reduzir o investimento no Instagram em 2018, pois acreditava que o app estaria "canibalizando" o crescimento da principal rede do grupo à época, o Facebook.

Ele estava feliz por ter o Instagram na empresa, pois estava crescendo tão rapidamente, e fizemos um ótimo produto funcionar bem. No entanto, eu acho que, como fundador do Facebook, ele começou a comparar qual era melhor, se o Instagram ou o Facebook.

Cofundador do Instagram Kevin Systrom

Cofundador informou que Instagram poderia crescer sem o Facebook. Para ele, o Instagram conseguiria lançar as capacidades de vídeo e mensagem privada se não tivesse sido vendido para a gigante das redes sociais. "Nossa probabilidade de falhar era pequena", disse.

Relatos de Systrom reforçam o argumento da FTC de que a Meta comprou concorrentes para acabar com a competição ou possíveis competidores.

Em depoimentos, Meta diz que tem vários competidores. Por exemplo: TikTok, YouTube, Snapchat, iMessage, entre outros. Além disso, a empresa disse que o Instagram dificilmente cresceria sem a ajuda deles e que, na época, a própria FTC aprovou a aquisição.

Facebook comprou o Instagram em 2012 por US$ 1 bilhão. Naquele momento, a rede social permitia apenas a postagem de imagens e contava com uma série de filtros. A plataforma foi fundada por Systrom e pelo brasileiro Mike Krieger. Eles deixaram o Facebook em 2018.

Mike Krieger e Kevin Systrom, cofundadores do Instagram, em foto de 2012 Imagem: Stephen Chernin/Reuters

*Com informações da Fortune e do The Verge