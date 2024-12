Galisteu fala sobre pedido de cancelamento do Poder do Lampião

Adriane Galisteu esclareceu a polêmica envolvendo os poderes do Lampião da semana em A Fazenda 16 (Record) na edição desta quarta-feira (11).

O que aconteceu

Galisteu disse. "Viram? Vocês repercutiram tanto essa conversa do intervalo entre a Vanessa e o Gilsão nas redes sociais.

Como vocês viram, eles não falaram do Poder Branco em nenhum momento, só do Poder Laranja, que a Vanessa já tinha aberto e tomado a sua decisão, que seria em ficar com a imunidade.

A apresentadora completou. "O sinal que ela fez com a mão foi pedindo para esperar porque eu tinha voltado do intervalo. Está todo mundo de olho por aqui."

