Raquel Brito mostra antes e depois de procedimento e vira piada; veja

Raquel Brito, 24, mostrou o antes e depois de seu corpo após realizar um procedimento estético.

O que aconteceu

A irmã do BBB 24 (Globo), Davi Brito, 22, usou as redes sociais nesta terça-feira (10), para mostrar as mudanças no corpo após um procedimento. A ex-Fazenda ainda contou que eliminou 1,1 kg com um tratamento de detox ortomolecular.

Em seu Instagram, ela publicou fotos do antes e depois. "Estou amando o resultado", disse ela.

Porém, alguns seguidores da baiana não notaram diferença nas imagens, e acabaram debochando a ex-peoa. "Alguém curte aqui, pra me lembrar de voltar quando postarem o depois", comentou uma internauta. "Ainda estou procurando o depois", escreveu outra. "Da água para o H20", disse um terceiro.

Veja o resultado

Imagem: Reprodução/Instagram

Imagem: Reprodução/Instagram