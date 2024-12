Melhores podcasts! Premiação escolhe destaques em várias categorias; veja

O teatro da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), em São Paulo, foi palco da entrega do primeiro Prêmio MPB (Melhores Podcasts do Brasil), na noite desta segunda-feira (9). A cerimônia consagrou três primeiros colocados em 30 categorias de conteúdo de podcast. Todos foram eleitos por voto popular online, em fases preliminares de apuração entes da escolha decisiva entre cinco finalistas.

O que aconteceu

Os organizadores da premiação, Guido Orlando Jr. e Gabriel Tripodi, o "Podão", abriram a noite brincando com uma percepção ultrapassada que algumas pessoas ainda preservam em relação a podcasts e outros meios de comunicação desenvolvidos recentemente. "Falam que os jovens são muito conectados, e que os velhos têm dificuldades com a tecnologia", disse Orlando. "Eu estou com 69 anos e o Podão tem 26, e estamos aqui em parceira. Não há guerra de gerações na tecnologia."

A premiação se estendeu por mais de três horas, e Podão soube levar com humor e descontração a sucessiva subida ao palco para agradecimentos e fotos de 90 contemplados. Entre blocos de anúncios das categorias, a cantora Bia Cantão foi algumas vezes ao palco para quebrar a repetição, fazendo em várias intervenções um repertório de clássicos sertanejos como "Pense em Mim" e "Evidências", e foi recebida com carinho e entusiasmo pela plateia que lotava o teatro.

Na abertura da festa, Podão trouxe alguns números sobre o prêmio e o mercado de podcasts. "Esperávamos por volta de 300 inscrições, mas fomos surpreendidos com 561 podcast inscritos. Juntos, eles reúnem 84 milhões de ouvintes. Esse é um número não muito aparente no mercado", destacou. Em todas as fases de votação, o Prêmio MPB 2024 teve 145 mil votos, com cerca de 40 mil votantes únicos.

Muita gente fala que os videocasts estão aos poucos substituindo os podcast de áudio, mas o prêmio veio praticamente para desmentir essa tendência. Recebemos inscrições de 288 podcast exclusivamente de áudio e 273 que utilizam tanto áudio como vídeo. Então o áudio não só sobrevive como, na nossa amostragem, ultrapassa um pouquinho aqueles que usam recursos de vídeo. Podão

Três coisas ficaram nítidas para quem acompanhou todos os discursos de agradecimento. Em primeiro lugar, a consistência de trabalhos já longevos nessa categoria de comunicação. Muitos dos vencedores destacaram que têm carreiras iniciadas há mais de dez anos, ou até o dobro disso. Não é uma regra, já que muitos contaram que ficaram até surpresos com a premiação de trabalhos que têm um ano ou um pouco mais.

Outra característica da ação dos podcasters é a diversidade de assuntos. "Quando a gente fala que tem podcast sobre tudo, muitos duvidam, mas eis aqui uma prova", comentou Podão sobre o primeiro lugar na categoria Mundo Animal, que agrega muitos podcasts sobre cachorros e gatos, mas foi vencida por Morcegando, um inusitado podcast dedicado aos morcegos. Para a bióloga Érica Munhoz, criadora do podcast, "é preciso dar voz aos morcegos e a todos os bichos".

E, por fim, um tema foi colocado na imensa maioria dos agradecimentos proferidos pelos vencedores: patrocínio. Apesar dos números expressivos, como por exemplo o site vencedor na categoria música, Master Hits Entrevistas, que alcançou no mesmo dia da premiação a marca de 100 mil ouvintes, a falta de dinheiro para investir mais em sua comunicação é uma reclamação dividida por praticamente todos que estavam no teatro da ESPM.

Houve até quem levasse para o lado do humor. Os vencedores na categoria esporte, com o podcast Corneta Urgente, foram direto ao ponto: "Olha, se o pessoal de alguma bet estiver assistindo, é bom saber que estamos totalmente disponíveis para aceitar um patrocínio".

A festa foi transmitida ao vivo no canal do YouTube do Prêmio MPB 2024, e está disponível para quem quiser ver ou rever. Eis aqui a lista com os três primeiros colocados de cada categoria.

ASSUNTOS DIVERSOS

1 Elas no Poder

2 Medo e Delírio em Brasília

3 Mundo em 180 Segundos

AUTOCUIDADO E AUTOAJUDA

1 Fuck My Brain

2 Bom Dia, Obvius

3 Pod,Mãe

AUTOMOTIVO, AUTOMOBILISMO E MOTO

1 Motorista em Foco

2 Café com Velocidade

3 Gates

CIÊNCIAS

1 Papo de Química

2 Ciência Suja

3 Os Três Elementos

CINEMA E TV

1 Sábado 14

2 RapaduraCast

3 QueIssoAssim

COMUNICAÇÃO, MARKETING E VENDAS

1 Do The MATH

2 Papo de Vendedor

3 Observatório Canal Saúde

CRIMES REAIS/INVESTIGATIVO

1 Vamos aos Fatos (O Insólito)

2 Diário de Polícia

3 O Caso Athanásio

CULTURA

1 Aconteceu Comigo

2 Relatos Psicodélicos

3 Histórias da Saúde

CULTURA POP

1 Jogabilidade

2 Garotas Rebeldes

3 Buraco Atrás do Pôster

DIREITO

1 Despachados

2 Excelentíssimo Podcast

3 Prosa de Trabalho

DIVERSIDADE E INCLUSÃO

1 Raízes

2 Fissurada POD

3 Exploradoras, Mulheres Pelo Mundo

EDUCAÇÃO

1 Podcast Filosofia Nova Acrópole

2 História em Meia Hora

3 Game Design de Bolso

EMPREENDEDORISMO

1 Open Mind Talks

2 Pod Ser Humanio

3 Papo de Onça Podcast

ESPIRITUALIDADE E RELIGIÃO

1 16.15 Podcast

2 Sabedoria Arcana

3 Uma Conversa - Podcast

ESPORTE

1 Corneta Urgente

2 NaCativa Cast

3 Por Falar em Correr

FICÇÃO E FANTASIA

1 Realidades Paralelas do Guaxinim

2 Era uma Vez

3 Naus do Arquivo

FOTOGRAFIA

1 Papo de Fotógrafo

2 Podcast de Fotografia - Estúdios Brownie

3 Fotografia Pensante

GASTRONOMIA

1 Conexão Tanino

2 Tomei Gosto

3 Prato Cheio

GRANDE MÍDIA

1 TV Cultura Podcasts

2 Podcast G1

3 Revista Oeste Podcast

HUMOR

1 Caso Bizarro

2 Desculpa Qualquer Coisa

3 This Is Brazil

MODA E ESTILO

1 Estilo Possível

2 Clodovil do Avesso

3 De Repente Cringe

MUNDO ANIMAL

1 Morcegando

2 Podcast do Dr. Pet

3 PetCast

MÚSICA

1 Master Hits Entrevistas

2 CMM - Crazy Metal Mind

3 DDD - Detalhes do Disco Dela

NATUREZA E VIDA SELVAGEM

1 Sinal de Vida

2 Natrilha Podcast

3 Sons da Terra Oficial

NEGÓCIOS E FINANÇAS

1 Market Makers

2 Josué Coimbra Podcast

3 Caminhos do Puma

RELACIONAMENTO, AMOR E SEXO

1 Se Essa Sogra Fosse Minha

2 Desculpa Qualquer Coisa

3 Conselhos que Você Pediu

SAÚDE E BEM-ESTAR

1 Falando Nisso

2 CompleMente

3 POD Falar de Saúde

SUSTENTABILIDADE E MEIO-AMBIENTE

1 Falando de Saneamento

2 FloresCast

3 Head Cast

TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÃO

1 Pod&Dev

2 Analytics Talks

3 TecnoCast

VIAGEM E LAZER

1 Passaporte Orlando

2 Bitonga Travel

3 Viajantes Bem Vividas