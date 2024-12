Diogo Nogueira detalha lazer com Paolla Oliveira e planos para o Réveillon

Diogo Nogueira, 43, comentou sobre momentos de lazer com Paolla Oliveira, 42.

O que aconteceu

O sambista contou o que gosta de fazer nas horas vagas com a namorada. "Gosto muito de viajar para praia ou para a serra. Sempre que pode, a gente dá uma fugida para ficarmos só nós dois", disse ao GShow.

Adoramos curtir um restaurante diferente e gostoso, ir a uma cachoeira, dar um mergulho no mar, pegar uma lancha, passear, tirar o pé de verdade. Diogo Nogueira

Diogo ainda falou sobre os planos para a virada do ano. "Ano Novo, ela viaja comigo para o Ceará, onde faço show, e depois continuamos em Caraíva, onde também me apresento. A gente aproveita esses dias no Nordeste para estender mais uns dias de folga e aproveitar."