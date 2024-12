Dieguinho: Vanessa mente e joga Flor para os leões para ser eliminada

Vanessa mente em A Fazenda (Record) e está jogando Flor para os leões para ser eliminada do reality show, afirmou Dieguinho Schueng na edição desta terça-feira (10) do Central Splash.

A Vanessa jogou sujo para uma caceta. Ela inverteu uma armação que ela fez para Flor e jogou no 'brioco' do Sacha, para convencer a Flor de votar com o grupinho ou o grupão.

E, pior do que isso, literalmente a Vanessa está jogando a Flor aos leões para ser eliminada. Porque depois dessa situação toda, a Flor ainda vai sair, ainda mais se a Roça for com eliminação dupla.

Dieguinho Schueng

Kerline diz que Vanessa joga sujo e é a mais egoísta de todas as edições

A comentarista reforçou as críticas sobre Vanessa, usando até uma comparação do Big Brother Brasil (Globo) para exemplificar o caráter da peoa.

Está jogando a Flor nos leões mais uma vez. Se A Fazenda tivesse o 'queridômetro' do outro reality, com certeza quem mais receberia emoji de cobra seria a Vanessa, porque foi tudo que ela fez nessa edição. Ela fez de um tudo para se livrar da roça.

O Sacha estava organizando as coisas dele no quarto, pegando algo na cama, e a Vanessa puxou assunto com o Sacha. 'Vocês vão votar em quem? Vão votar na Flora?'. O Sacha falou que não ia votar na Flora, porque ela iria puxar o Gui da baia. E aí o Sacha falou, 'não, nós não vamos votar na Flora. É provável que a gente vote na Flor.'

E aí ela falou: 'Se vocês votarem, eu voto também então para me salvar'. Olha como ela joga sujo e baixo. Vanessa é a jogadora mais egoísta que já passou nessas edições. Eu não vi um jogo tão baixo, é na surdina que ela age. Se faz de amiga, mas pra mim é a pior, é o pior jogo que tem. Se fazer de amigo e aliada, quando por trás está querendo jogar literalmente aos leões.

Kerline

