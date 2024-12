Criolo, Rael e Mano Brown anunciam encontro emblemático do rap em São Paulo

Depois do sucesso dos shows no Doce Maravilha, no Rio e em Brasília neste ano, Criolo, Rael e Mano Brown finalmente mostram "em casa" esse encontro emblemático. A apresentação acontece no dia 22 de fevereiro no Espaço Unimed, em São Paulo.

O que vai rolar?

A apresentação junta três grandes potências do rap nacional. A história dos três tem muitos pontos em comum: o nascimento no extremo sul da capital paulista, seus sons e suas formas de expressão, a representatividade para a cultura hip hop brasileiro e o vínculo como amigos e parceiros.

As vendas começam nesta quarta (11), ao meio-dia, pelo site da Eventim. O show acontece graças a uma parceria entre as produtoras Bonus Track e Lab Fantasma.

"É uma honra poder dividir o palco com a nossa maior referência na arte, a pessoa que mudou minha vida: Mano Brown", afirma Criolo. "Ele é o mestre dessa poesia que nasce nas ruas e no coração do Capão Redondo, levando sua mensagem para o mundo."

"Também tenho o privilégio de estar ao lado de Rael, um grande amigo de bairro e um talento único, que, com o tempo, se tornou para mim uma referência de alegria, resiliência e musicalidade", explica Criolo. "Rael, com seu sorriso contagiante, é filho da zona sul de São Paulo, do Jardim Iporanga. Que felicidade rara!"

Criolo, Rael e Mano Brown se apresentam em São Paulo em fevereiro Imagem: Bel Gandolfo/Divulgação

Agora, em São Paulo, temos três histórias e três corações da zona sul se unindo em uma apresentação cheia de emoção e entrega! Criolo

Para Real, esse show é muito emblemático. "Nós três crescemos na Zona Sul de São Paulo, em bairros próximos: Grajaú, Jardim Iporanga e Capão Redondo. Sobrevivemos à falta de saneamento básico, violência policial e urbana de modo geral. Sobrevivemos através da nossa arte, fazendo rap. Nos reunirmos no palco é uma celebração de fato, a realização de um sonho."

Sempre vi o Brown como uma referência que me influenciou muito, me trouxe consciência social, política e racial. Comecei a fazer cover de Racionais aos 11 anos. E o Criolo eu conheço desde os meus 14, quando andávamos de skate. Eu ia nos shows dele, criamos uma relação forte de amizade. Rael

O encontro vai carregar uma nova identidade visual, exclusiva, assinada pela Lab Fantasma & Bonus Track. São imagens que levarão o público de São Paulo à experiência especial, com direção criativa dos três artistas.

O setlist não será cronológico ou linear; ele combina sonoridades e estéticas. Em seus 90 minutos, o espetáculo é dividido em três blocos com diversas canções da carreira dos três, como "Não Existe Amor em SP", "Jesus Chorou", "Envolvidão", "Subirusdoistiozin", "Vida Loka, Pt. 2" e "O Hip Hop É Foda".

Criolo, Rael e Mano Brown

Quando: 22 de fevereiro de 2025, às 22h

Onde: Espaço Unimed (r.. Tagipuru, 795, Barra Funda, São Paulo, SP)

Quanto: a partir de R$ 70

Ingressos à venda (a partir de 11/12), no site da Eventim.