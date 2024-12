Anitta, Ivete, Xuxa e mais: Leilão da Blogueirinha arrecada R$ 92 mil

O Leilão da Blogueirinha, promovido para apoiar a comunidade LGBTQIAPN+, bateu recorde e arrecadou R$ 92.612 em sua segunda edição.

O que aconteceu

Realizado nesta segunda-feira (9), o leilão arrecadou R$ 81.012 com os lances dos itens arrematados e R$ 11.600 por doações via pix. A transmissão foi feita pelo canal da apresentadora no YouTube.

Com apresentações de Karol Conká, Duda Beat e João Lucas, o evento aconteceu em São Paulo, com a presença de famosos. Nomes como Erika Hilton, Luciana Gimenez, Urias e Lorelay Fox marcaram presença.

Um colar de prata com pingente de Nossa Senhora em madrepérola e cravejado de diamantes, doado por Carlinhos Maia, teve o lance mais alto do evento: a peça do designer de joias Paulo Teixeira foi arrematada por R$ 12 mil. A bolsa de press kit desenvolvida para a marca Boca Rosa em parceria com Alexandre Pavão, de Bianca Andrade, e o tênis de Anitta, usado durante os Ensaios da Anitta no Carnaval deste ano, também foram muito disputados, atingindo os lances de R$ 8.500 e R$ 7.600, respectivamente.

Estou emocionada com tudo que vivemos no Leilão. A gente riu, se divertiu, viu apresentações de artistas incríveis e, o principal de tudo: ajudou que precisava. O dinheiro vai servir para dar um pouco mais de qualidade de vida a tantas pessoas da nossa comunidade que dependem da instituição. Agradeço de coração a cada um que contribuiu, tanto com as doações de peças quanto com os lances. A gente se superou e foi um sucesso. Blogueirinha

Confira todos os itens e os valores pelos quais foram arrematados

Angélica

Item: vestido nude transparente usado no Carnaval de 2014 na Sapucaí

Lance: R$ 2.050,00

Anitta

Item: tênis Adidas customizado pelo artista Daniel Ueda especialmente para que a Anitta usasse durante os "Ensaios da Anitta" deste ano Espírito Santo

Lance: R$ 7.600,00

Pabllo Vittar

Item: look de comissária de bordo usado no visualizer da faixa "Pra Te Esquecer", presente no álbum "Batidão Tropical Vol.2"

Lance: R$ 2.100,00

Xuxa

Item: Vestido vermelho florido

Lance: R$ 3.500,00

Ivete Sangalo

Item: Vestido com estampa preta e branca, usado no The Voice Brasil

Lance: R$ 2.600,00

Blogueirinha

Item: Fantasia de Carmem Miranda

Lance: R$ 2.050,00

Blogueirinha, A Feia

Item: Santa Mari Maria original da novela e CD autografado

Lance: R$ 1.850,00

Erika Hilton

Item: vestido floral com saia e tule com alça acompanhado por um par de sapatos com a mesma estampa usados por Erika em sua posse de deputada

Lance: R$ 2.350,00

Pedro Sampaio

Item: Conjunto terno e calça vermelho metálico usado no Grammy Latino de 2024

Lance: R$ 3.950,00

Ana Castela

Item: chapéu rosa exclusivo autografado para o Leilão da Blogueirinha

Lance: R$ 1.900,00

Luciana Gimenez

Item: Vestido usado no Prêmio Glamour

Lance: R$ 4.050,00

Rafa Uccman

Item: Vestido rosa Artemisi

Lance: R$ 1.800,00

Bianca Andrade

Item: presskit Boca Rosa em parceria com Alexandre Pavão

Lance: R$ 8.500,00

Lorelay Fox

Item: Collant de pedrarias usada na Corrida das Blogueiras

Lance: R$ 1.650,00

Urias

Item: Conjunto rosa Another Place

Lance: R$ 2.200,00

Márcia Fu

Item: Quadro com moletom autografado pela Márcia Fu

Lance: R$ 2.150,00

Gkay

Item: conjunto corset sem alça, acinturado, estrutura barbatana, decote em V, laço de cetim na frente e fita atrás para regulagem e fechamento.+ balonê Puffy com fecho em colchete e zíper.

Lance: R$ 2.250,00

Maya Massafera

Item: vestido longo sem alça, rendado e branco, assinado por Oscar de la Renta

Lance: R$ 5.000,00

Hugo Gloss

Item: Terno preto mesclado, com forro preto usado para a cerimônia "Melhores do Ano"

Lance: R$ 1.000,00

Carlinhos Maia

Item: Colar de Nossa Senhora feito de ouro branco, diamantes e madrepérola

Lance: R$ 12.000,00

Dani Calabresa

Item: corset estruturado, sem alça, com bojo, pedraria e vidros (efeito de espelhos) costurados

Lance: R$ 500,00

Nicole Bahls

Item: conjunto country com cropped e saia de couro com franjas

Lance: R$ 500,00

Rafa Challub e Bianca Dellafancy

Item: Tela personalizada por Rafa Challub e Bianca Dellafancy em Dando Duro

Lance: R$ 2.250,00

Igor Cosso

Item: Kit João Padrão e CD Blogueirinha, A Feia autografado

Lance: R$ 950,00

Diva Depressão (Edu)

Item: Jaqueta verde usada na Corrida das Blogueiras

Lance: R$ 1.550,00

Diva Depressão (Fih)

Item: Jaqueta rosa usada na Corrida das Blogueiras

Lance: R$ 1.700,00

Rodrigo Apresentador

Item: Vestido rosa de paetê e colar, usados na estreia de "Blogueirinha A Feia"

Lance: R$ 1.511,00

Vini Freire

Look de estreia da Corrida das Blogueiras 5

Lance: R$ 1.501,00