Namorada de Liam Payne faz homenagem ao cantor: 'Amo você'

Kate Cassidy, que tinha um relacionamento com Liam Payne, fez uma homenagem ao cantor, que morreu em outubro após cair da varanda de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

O que aconteceu

A influenciadora publicou e depois apagou um vídeo no seu perfil no TikTok homenageando o artista.

No vídeo, Kate compilou imagens de vários momentos ao lado de Liam, com cenas românticas de beijos e passeios, como viagens. "Amo você", escreveu na legenda, ao som da música Fade Into You, da banda Mazzy Star.

Liam e Kate começaram a namorar em 2022, e a influenciadora estava na Argentina com o cantor, mas voltou aos Estados Unidos antes.