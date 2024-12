Fernanda Torres é indicada ao Globo de Ouro por papel em 'Ainda Estou Aqui'

Fernanda Torres, 59, foi indicada ao Globo de Ouro por seu papel em "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles.

O que aconteceu

Atriz brasileira concorre na categoria "Melhor Atriz". Ela concorre com Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (O Quarto ao Lado), Pamela Anderson (The Last Showgirl) e Kate Winslet (Lee).

A indicação acontece 25 anos após a mãe da atriz, Fernanda Montenegro, ser nomeada para a mesma premiação. A veterana foi indicada por interpretar Dora em "Central do Brasil", também dirigido por Walter Salles.

A lista de indicados foi divulgada nesta segunda-feira (9). Evento tradicional nos EUA repercute como um "termômetro" do Oscar, principal premiação cinematográfica, marcada para o dia 2 de março.

"Ainda Estou Aqui" é o filme que pode representar o Brasil no Oscar 2025. O longa é ambientado durante a ditadura militar brasileira, centrado em Eunice Paiva (Torres), esposa do ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), que foi sequestrado, torturado e morto pelos militares. Após o desaparecimento do marido, Eunice se reinventa e se torna uma advogada defensora dos direitos humanos.