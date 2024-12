Esquecida por Ivete em prêmio, Ludmilla garante: 'Está tudo resolvido'

Ludmilla afastou qualquer possibilidade de treta com Ivete Sangalo após a baiana esquecer de citá-la durante o Prêmio Multishow 2024. Lud esclareceu a polêmica antes de apresentar a turnê Numanice, neste domingo (8), no Rio de Janeiro.

O que aconteceu?

Ivete esqueceu de agradecer Lud no discurso da vitória no Prêmio Multishow. As duas venceram na categoria Axé e Pagodão do Ano pelo hit "Macetando".

Ivete é maravilhosa. Depois, ela ficou toda sentida, mas acontece, gente. Comigo mesmo, às vezes, ensaio um supertexto maravilhoso para falar na hora de receber um prêmio e acabo esquecendo o meu nome. Porque a gente fica com as pernas tortas lá. É assim mesmo. Ludmilla

Após a gafe, Ivete se desculpou publicamente no Instagram e fez uma videochamada com a carioca. "Ivete é maravilhosa. Está tudo resolvido, somos amigas. A nossa parceria não é de hoje", completou Lud.

Licença-maternidade

Na conversa com a imprensa, Ludmilla também deixou claro que pretende tirar uma licença-maternidade após o nascimento do primeiro filho, fruto do relacionamento com Brunna Gonçalves. "Vou tirar o tempo que for necessário para ficar com ele, para dar atenção. É o primeiro filho? Ainda não sei [o sexo]."

Ludmilla se apresenta no Rio no domingo (8) Imagem: Victor Chapetta/AgNews

Lud e Brunna ainda não sabem o sexo do bebê. As duas só terão a confirmação no dia 17, coroando um ano de realizações profissionais e pessoais da artista.

Muito feliz por estar vivendo o melhor ano da minha carreira e na minha vida pessoal. Fiquei sabendo que fui a artista pop mais transmitida nas plataformas digitais. Fico muito feliz porque me dedico muito à minha carreira. É um grande ano e espero que 2025 seja melhor ainda. Ludmilla

Ludmilla beija a mulher, Brunna Gonçalves, que está grávida, em show no Rio, no domingo (8) Imagem: Divulgação

No próximo ano, o Numanice 3 volta a alcançar voos internacionais. Depois de passar por capitais brasileiras e Lisboa, em Portugal, a turnê chega a Miami, nos Estados Unidos. "Vamos terminar lá. Desejo antigo."