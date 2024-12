Albert comenta sobre cozinhar apenas para os aliados: 'Me sinto muito mal'

Albert disse que após as recentes discussões na A Fazenda 16 (Record) com Yuri e Sacha, não consegue cozinhar para o grupo oposto.

O que aconteceu

Vanessa, Flor, Juninho, Sidney e Gilsão estavam reunidos na cozinha para jantar a comida que Albert fez.

Porém, o peão revelou que não cozinhou para os peões do G4.

Albert disse. "Juro que me sinto muito mal com toda essa situação. Nunca na minha vida fiz isso, cozinhar só para uma galera.

Mas, diante dos fatos, não tenho outra alternativa, é muita humilhação.

Em sequência, Flor elogiou o arroz feito pelo peão. "Ficou perfeito."

Sidney disse. "É, senhores, vamos torcer por dias mais harmônicos."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado do Top 10 do jogo? Resultado parcial Total de 14938 votos 3,94% Albert Bressan 0,21% Flor Fernandez 0,07% Gui Vieira 0,56% Gilsão 3,49% Juninho Bill 0,92% Luana Targino 64,04% Sacha Bali 6,86% Sidney Sampaio 4,03% Vanessa Carvalho 15,88% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 14938 votos

