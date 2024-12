Dica de Ana Castela e abraço de Gusttavo Lima em fã marcam Universo Alegria

A segunda edição do Universo Alegria em Curitiba (PR) trouxe um mix de shows de alta qualidade. Nem mesmo a forte chuva que atingiu a capital paranaense, neste sábado (7), foi capaz de impedir quase 30 mil pessoas de curtirem 12 horas de shows no Estádio Couto Pereira.

Com espetáculos de Gusttavo Lima, Ana Castela, Luan Pereira, Hugo & Guilherme, Matuê, Dennis, Henrico DJ, Leo & Raphael e Banda Terezo, o festival entregou o seu grande forte, que é o sertanejo raiz, mas também atendeu ao público que é fã de pagode, música eletrônica e trap.

Além de muita música e dança, o evento contou com dicas dos artistas e momento de uma "invasão" de fã no palco. O Toca marcou presença na festa e conta tudo o que rolou para você:

"É por vocês"

A Banda Terezo foi encarregada de abrir o dia de festival do Universo Alegria.

Galerinha está de capinha de chuva e estou todo molhado já, mas é por vocês. Vamo agitar!

Andy Terezo

O trio subiu ao palco sem se intimidar com a forte chuva e agitou o público que chegava com hits como "Traumatizado" e "Mozão", entre outros.

Obrigado pela presença no show da gente. Obrigado pelo carinho de vocês com a gente. Valeu, gente!

Andy Terezo

Show com surpresa para Luan Pereira

Luan Pereira trouxe o estilo agronejo para fazer o público do festival cantar e dançar sem dar importância para a chuva. As canções "Dentro da Hilux", "Moletom", "Senta pro bruto", entre outras, fizeram o Couto Pereira ir ao delírio.

Obrigado por estar aqui tomando chuva comigo

Luan Pereira

Na música "Roça em Mim", o artista foi surpreendido com a aparição da amiga Ana Castela no palco. Ele cantou o hit que possui em parceria com a cantora e fez questão de agradecê-la por ir ao palco mesmo com o temporal.

Quem gosta da Boiadeira mais amada do Brasil? Obrigado por vir aqui, minha amiga.

Luan Pereira

"Festona na chuva"

Leo & Raphael tiveram a oportunidade de subir ao palco do Universo Alegria pela primeira vez na carreira. Ansiosos, os artistas não deram importância para o clima adverso.

"Vamo subir no palco agorinha e tamo ansioso demais. Vamos fazer uma festona nessa chuva", celebrou Leo. "Primeiro Universo Alegria da nossa carreira. Felicidade a mil de participar desse evento histórico. Direto de Londrina, os Meninos da Pecuária chegaram", completou Raphael.

A capital do Paraná mergulhou no sertanejo raiz da dupla ao som dos hits "Os Meninos da Pecuária" e "Tchau Brigado".

"Bom pra beber"

De volta ao palco, Ana Castela enfrentou a forte chuva com largo sorriso no rosto e muita cantoria. Ela agitou o festival Universo Alegria com os hits que a colocaram como a mulher mais ouvida do Brasil em 2024.

A boiadeira abriu o quarto show do dia com as canções "Pipoco", "Bombozinho" e "As Meninas da Pecuária". Ela se divertiu com os fãs cantando e dançando debaixo da chuva. "Tá chovendo? Tá nada, né?"

A artista brincou que não havia motivos para reclamar do dia chuvoso. "Vocês estão bem? O bom que é fácil pra vocês beberem. É só colocar um tiquinho de vodca e uísque e pronto."

Tratem de pular, levantar as mãos, tá bom? Deus abençoe o rolê de vocês!" Ana Castela

"Felicidade enorme"

Com músicas entre as mais tocados no Brasil em 2024, Hugo e Guilherme apostaram no sertanejo romântico para a tarde de show na capital paranaense.

Com certeza, a gente não se vê como nata do sertanejo. Quem escolhe é o público. A gente fica feliz com o título, mas sou do interior de Goiás, o Guilherme da capital, e não imaginava chegar onde chegou, onde a gente tem que chegar. É a segunda vez que tocamos no Universo Alegria e é uma felicidade enorme estar aqui.

Hugo, da dupla com Guilherme, em entrevista para Splash

Os sertanejos agitaram a cidade de Curitiba com os hits "Vazou na Braquiara", "Morena de Goiânia" e O Meu coração em suas mãos".

Música eletrônica

Para espantar a chuva, Henrico DJ assumiu o palco do Universo Alegria e trouxe música eletrônica ao público paranaense.

O artista tocou seus hits, "Stop Me" e "Bam Billi", e músicas dançantes para tirar o público do chão no Estádio Couto Pereira.

"Invasão de palco"

Um fã-mirim não segurou a emoção ao ver Gusttavo Lima e invadiu o palco para dar um abraço no embaixador.

O cantor abriu seu show na capital do Paraná com o hit "Desejo Imortal". Quando andava pelo palco, um fã-mirim se pulou e caiu na frente de Gusttavo Lima. O cantor pediu calma aos seguranças e abraçou o garoto.

Fã-mirim invade palco e acaba ganhando abraço de Gusttavo Lima Imagem: Péterson Neves/UOL

Com tranquilidade, o sertanejo pegou o jovem no colo e colocou o microfone em sua boca, como convite para cantar. O garoto, no entanto, ficou tímido e preferiu não cantar.

Gusttavo Lima, então, deu um abraço no jovem e usou a letra de sua música para brincar. "Bom demais", disse o cantor.

Além de "Desejo Imortal", o embaixador apresentou hits de sucesso, como "Fala mal de mim", "Milu", "Morar Nesse Motel" e "A Noite" para alegria dos fãs.

"Bom demais"

Sem ligar para a chuva, Dennis colocou quase 30 mil pessoas para dançarem com seus sucessos. Com alto astro, o artista não deixou ninguém ficar parado.

Universo Alegria, bom demais estar aqui com vocês. Prepara que só tá começando.

Dennis

"Muito feliz"

Matuê foi o encarregado de finalizar a segunda edição do Universo Alegria em Curitiba. Esbanjando carisma e dedicação, o artista trouxe um mix de seus principais sucessos para fechar com chave de ouro o dia de shows mesmo debaixo de chuva.

Salva, rapaziada. Muito obrigado pelo show de hoje. Estou muito feliz e até a próxima"

Matuê

* O repórter viajou ao evento a convite da organização.