Gracyanne Barbosa reage à cantada nas redes sociais: 'Não julgo'

Gracyanne Barbosa, 41, publicou um vídeo nas redes sociais exibindo o novo bronzeado e recebeu elogios.

O que aconteceu

Na publicação, Gracyanne aparece na varanda de sua casa com um biquíni verde e amarelo escrito "Brasil". Ao som da música Fria, de Anitta, a musa fitness posou para a câmera.

Nos comentários, a ex-mulher de Belo, 50, recebeu elogios dos seguidores. Em um deles, uma fã confessou: "Ai, gente, eu acho [emoji com boca babando]. Me julguem."

Em resposta à cantada, Gracyanne escreveu: "Eu não julgo. Maravilhosa!"

Recentemente, a influenciadora deu detalhes sobre o término conturbado do casamento com Belo, em abril deste ano. Ela afirmou que o hábito do pagodeiro de mentir a incomodava profundamente, além de contar que só decidiu se separar do cantor quando ele passou para o nome de outra pessoa, sem seu consentimento, a mansão que haviam comprado juntos.