'Novo combustível': Daniel vira apresentador na Globo após 40 anos cantando

Daniel, 56, é o novo rosto da Globo aos domingos. O cantor sertanejo estreia como apresentador do Viver Sertanejo, no próximo dia 15 de dezembro, a partir das 9h25 (de Brasília), com a meta de conquistar o seu espaço na TV. O desafio é visto pelo artista como "novo combustível" para buscar novidade na carreira após 40 anos de shows pelo Brasil afora.

Acredito que o Viver Sertanejo traz combustível para seguir em frente, para ter a certeza absoluta. Poxa, que legal fazer parte da vida das pessoas ainda hoje e agora de forma diferente, de um jeito que eu imaginava, mas eu não imaginava, sabe? Era uma utopia até então e agora está se tornando realidade. Daniel, em entrevista exclusiva para Splash, em sua fazenda em Brotas (SP).

"Oportunidade de trazer minha verdade"

Daniel topou o convite para apresentar o Viver Sertanejo graças à ideia de gravar em sua fazenda para ficar perto da família. "Fiquei muito lisonjeado e surpreso com o convite. Quando me ligaram dizendo que, nas reuniões, estava sendo citado muito o meu nome, fiquei muito contente".

A única preocupação foi de como seria essa logística já que estou vivendo um momento bem diferente, mais uma vez com a paternidade, tenho uma filha novinha. Queria ficar um pouquinho mais em casa e acabou dando tudo certo porque resolveram gravar aqui. Ou seja, aí a coisa muda de conversa e estou muito feliz.

Oportunidade de abrir as portas de casa é uma chance, na visão do apresentador, de dividir sua "essência" com o grande público. "Dá a possibilidade de trazer aquilo que eu tenho da minha verdade, de ser mais leve e é o que está acontecendo. Poder receber pessoas com as quais tenho uma identificação, que são amigos, para produzir, papear e, acima de tudo, fazer uma moda aos domingos é especial."

Daniel apresenta o Viver Sertanejo de sua fazenda em Brotas (SP) Imagem: Giu Pera/Globo

Cantor sertanejo promete dividir com o público como é o seu estilo de vida fora dos palcos e ao lado da família. "Programa vai mostrar quando tenho a possibilidade de estar por aqui e ter contato com a terra, da coisa de tomar um leite tirado na hora, de comer uma hortaliça da horta, de pegar um ovinho dos galinheiros, de poder tomar um cafezinho feito na hora, de fazer um churrasquinho, de fazer uma comida".

Tudo isso atrelado à boa música, ao bom papo, ou seja, é a forma que a gente vive de verdade. Vai ser uma extensão da casa de todos os brasileiros que quiserem adentrar aqui o Viver Sertanejo.

"Domingo de manhã vai ser diferente"

Novo programa de Daniel promete fortes emoções aos fãs do universo sertanejo. Afinal, a atração trará nomes famosos do público, como Chitãozinho e Xororó, Maiara e Maraisa, Lourenço e Lourival, e artistas em ascensão na música, como Ana Castela, Grelo, Mari Fernandes, entre outros.

São encontros de gerações. Tenho certeza que vai proporcionar, para quem está em casa, um prazer enorme, porque a gente vai estar diante, às vezes, de dois artistas em que um é fã do outro e vice-versa. As pessoas vão conhecer um pouquinho mais da vida de cada um desses artistas, que são personagens importantes para nossa história e que nos representam.

Viver Sertanejo: Michel Teló, Yasmim Santos e Baitaca gravam com Daniel Imagem: Giu Pera/Globo

Estrear aos domingos após um programa consolidado na Globo é considerado um trunfo para Daniel e a equipe do Viver Sertanejo. "Acredito nessa possibilidade [de cair no gosto do povo] por vir depois do Globo Rural, que dá certo há tanto tempo, há tantos anos, né".

O programa fala exatamente da terra, do campo, da roça, do quanto é importante isso tudo na nossa vida. A gente dar continuidade ao tema e coroar com uma boa música vai ser muito legal. O domingo de manhã vai ser diferente agora.

"Um programa com a minha cara"

Sereno, observador e confiante, Daniel não perdeu nenhum detalhe durante a entrevista com Chitãozinho e Xororó — acompanhada por Splash — e demonstrou saber que é o seu momento em um "novo palco" da vida. Quando a câmera desliga, ele foge da linha do apresentador espalhafatoso ou fanfarrão e impressiona pela atenção, educação e carinho com toda equipe ao seu redor.

Acredito que 90% de quem vai estar presente no Viver Sertanejo são meus ídolos, são pessoas que acompanhei ao longo da minha trajetória como um todo. Tenho certeza que vamos viver momentos maravilhosos.

Após 40 anos fazendo sucesso em cima dos palcos, o artista não se intimida com o novo desafio e enxerga no Viver Sertanejo um novo "combustível" de vida. "É uma nova fase, acho que cada dia é uma nova fase. Poder chegar até aqui nos 40 anos de carreira e saber que a gente conseguiu permanecer num cenário tão recheado de grandes artistas, de muitas músicas, de tantas informações, mantém a gente aceso, né?".

Chance de comandar um programa aos domingos, dia conhecido por ser de estrelas como Faustão, Gugu, Eliana, entre outros, não assusta o novo apresentador da Globo. "O fato de ser um programa em que você está sendo anfitrião gera uma responsabilidade enorme, não tem como. Toda e qualquer coisa que eu sempre fiz, a responsabilidade sempre foi dobrada e agora não vai ser diferente. Esperamos trazer naturalidade, espontaneidade e isso que tem dado certo".

Um programa com a minha cara e com o meu jeito de ser de verdade não é aquele compromisso de ser um apresentador. Você está no seu habitat recebendo pessoas. O único fato diferente é que está sendo gravado e está sendo televisionado. É muito bom poder chegar até aqui desse jeito. Existe a responsabilidade, mas existe o prazer de saber que vamos fazer direito e vai ficar muito legal.

* O repórter viajou para fazenda do artista a convite da Globo.