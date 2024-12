Albert diz desejar que 'Deus cure' Sacha: 'Quem tá com você vai ser traído'

Albert Bressan falou contra Sacha Bali em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Albert criticou Sacha em dinâmica de apontamento. O ex-Power Couple acusou o ator de ser mau-caráter.

Albert: "Não vou falar sobre jogo, não. Vou falar sobre você. (...) Você é cruel com as pessoas, com quem quer atacar, você joga baixo, é trapaceiro. Meu compromisso aqui é relatar com o público tudo que eu enxergar aqui dentro. Tudo aqui tem limites para ser jogador e pessoa, mas vejo que eu tentei dar abertura, e você é um cara muito maldoso. Só desejo, a exemplo das pessoas que saíram daqui, que Deus te cure mesmo. Única coisa que me conforta é que você teve uma imersão muito grande num papel que tá desempenhando aqui e vai falar depois que é tudo brincadeira. Até o positivo você distorce, ou faz que não entende. (...) Você se perdeu como jogador e teu caráter, tua índole, só veio confirmando quem você é. Sou uma pessoa que não tenho inimizades e nunca briguei com ninguém na vida, mas nunca ouvi humilhações e desafores como você articula aqui dentro. Nunca vi uma pessoa do seu calibre, cara! Da crueldade que você tem. Quem tá caminhando com você, antes do galo cantar, antes da final, ainda vai ser traído, porque esse é teu modus operandi!".

Sacha: "Você falou que sou maldoso, não tenho caráter, sou sujo, trapaceiro, mas não citou nenhum fato para eu argumentar em relação a isso. Inclusive, falou que posso desgastar para humilhar as pessoas. Queria que você citasse quando foi que eu humilhei qualquer pessoa aqui. Só o que eu tenho feito é desmascarar as pessoas, inclusive você. Você me apontou diversas vezes sem ter nenhum motivo porque eu nunca tinha feito nada para você, sempre se defendendo atrás de um grupo. Por você, você nunca teve nada para dizer. Você falou que sempre procuro o jogo mais fácil... Tenho certeza absoluta que eu fui a pessoa que mais passou por dificuldade no jogo, mais foi para Roça, mais para Baia... Você, que tem essa postura de homem estrategista, inteligente e educado, você não tem estratégia nenhuma! De educado, você só tem a aparência. Quando se estressa, você xinga as pessoas".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 10 do jogo? Resultado parcial Total de 97600 votos 0,11% Albert Bressan 0,05% Flor Fernandez 1,09% Gui Vieira 2,91% Gilsão 1,05% Juninho Bill 0,25% Luana Targino 26,36% Sacha Bali 50,92% Sidney Sampaio 13,87% Vanessa Carvalho 3,38% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 97600 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso